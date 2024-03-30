把好運噴在身上打造「幸運體質」！賓士車御用皮革收納香水好奢華

記者李薇／台北報導

夏天台灣天氣潮濕炎熱，身上容易飄散出不好的味道，除了每天清潔，流汗可以多用毛巾擦拭、換上乾爽的衣物之外，清新的香氣更是夏天迷人的關鍵，近期就有不少香味細膩、清爽的單品，不管是男女都很適合。

＃嬌蘭 幸福永駐鈴蘭淡香水－琉金綻舞蜂印瓶，售價38000元

「幸福的回歸」是鈴蘭代表的花語，所以也常常被用來作為新娘捧花，像是英國凱特王妃、宋慧喬大婚時，都用它作為主調；想讓幸福永駐，鮮花不好保存，就用香氣來增添好運體質吧！嬌蘭常態的幸福永駐鈴蘭淡香水，已經是花草水語系列一直很經典又受歡迎的款式，每年都會與藝術家合作，推出別具意義的限定設計，今年攜手藝術家安妮·洛佩茲（ANNE LOPEZ）運用大理石粉末，在蜂印瓶上手工製作出24朵鈴蘭花，搭配金箔與綠葉，將鈴蘭嬌小可愛又栩栩如生的樣貌，重現於收藏者的手上。

＃Mercedes-Benz 三芒星・天空淡香精

Mercedes-Benz經典的三芒星無疑是頂級車款的代表，也象徵著品牌創辦人在未來掌握人類機動化的決心，透過三個星芒分別代表陸地、海洋與天空，為世界提供全方位的動能展現；將此精神幻化為靈感，發想出全新三個不同香味的淡香精，其中，象徵著遠見、創新與未來的天空，運用艾草、苦橙葉、當歸，融合出空靈、清新的遼闊感，讓人就像是置身雲端，有著放眼世界的凌雲壯志。

隨著品牌推出新香，也在台北忠孝SOGO搶先舉辦快閃店，不僅運用大地的元素來還原品牌初衷，現場更提供各種活動，讓消費者可以體驗新香，只要打卡就有機會那針管香氣，現場入手還可以玩拉霸機拿針香組合，當然身為車迷絕對必收旅行套組，一次擁有LAND、SEA、AIR各30ml之外，還有賓士座椅皮革設計的收納袋，放在一起更組成經典LOGO，馬上衝櫃位預約起來。

＃Maison Margiela 田園拾果，售價5600元

最近迅速竄紅的Maison Margiela不僅大秀上的設計令人驚艷，香氣也在亞洲地區爆紅，在美妝競爭超激烈的日本，更是直接拿下最受歡迎香水排行榜第一位，只要有專櫃就是爆滿人潮，可見其深厚實力；最近也在經典系列REPLICA全新發表田園拾果香氣，調香大師Olivier Cresp和兒子Sebastien Cresp耗時3年，將手摘蔬果當下多汁又愜意的綠意時光，運用香氣層次展現出來，明亮的葡萄柚、黑醋栗交織清新的天竺葵與玫瑰，溫潤苔蘚與白麝香帶出溫暖陽光與大地泥土的田野氛圍，層層堆疊的風景特別引人入勝。