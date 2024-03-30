純慾風立刻拿捏！2024年唇彩關鍵字「琉璃光潤」打造豐滿寶寶唇

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

迅速轉換風格、增添好氣色是不少人都愛用唇膏的原因，而且上手容易又可以完成多個部位妝感，一支在手可以說是「變幻無窮」，以下就盤點近期厲害的唇膏單品，快把新貨GET到手。

＃迪奧 癮誘唇膏，售價1,550元

全球創意形象總監Peter Philips在2022年設計的癮誘唇膏，一上市就以獨特的「釉光」妝感橫掃女孩化妝台，連續兩年榮獲熱銷冠軍，這次再度增添5款新色，溫柔粉嫩的西柚橘、裸棕色，一擦就可以打造時髦女孩妝容。

＃Bobbi Brown 晶鑽桂馥修護潤唇精華，售價1,400元

向來追求女性原生樣貌的Bobbi Brown其晶鑽桂馥系列，以奶油般的滋養質地，受到所有粉絲喜愛，2024年更提出唇彩趨勢「水光琉璃風」，上市全新質地的10色潤唇精華，封存高濃度植萃保養成分，細緻透亮的色澤，一抹勾心。

＃YSL 情挑誘光水唇膏，售價1,580元

YSL超經典的情挑誘光水唇膏自2013年上市以來，年年熱銷霸佔市場TOP 3，2024年全新將配方升級，添加無花果籽精箤與護唇油，修護效果更加乘，可以說是乾唇人的救星，上妝同時滋養呵護，想要不水嫩、卡死皮都很難。

＃雪花秀 完美亮采唇膏，售價1,280元

歷經疫情過後，雪花秀可謂是浴火鳳凰，重新蛻變的速度讓人驚艷，從經典人蔘霜系列的全方位更新，這次再度把韓國傳統文化「白瓷月亮罐」設計帶入彩妝，推出全新的亮采唇膏系列，5個色選都含有92％保養成分，手工設計的銀色唇膏管身，宛如隨身攜帶的藝術品。

＃肌膚之鑰 精質光耀唇膏，售價3,500元

創造極致奢華，肌膚之鑰自1993年推出第一支頂級唇膏之後，時至今日已經30餘年，終於再度登峰造極上市精質光耀唇膏，不僅使用最奢華的鑽石粉末、24K黃金粉末，連配方都添加「希俄斯之淚」乳香黃連木複合物，上妝不僅抗老，同時綻放女性優雅之美。