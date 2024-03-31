柯震東自曝「白襪魔人」每天都穿！陪女友逛街不敢先走：會被罵

▲柯震東帶著師妹許莉廷站台「UR LIVING台中店」，分享個人時尚穿搭。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝柯震東、許莉廷IG

台灣服飾電商「美而快集團」繼年初在台北信義區以時下生活美學為核心打造「UR LIVING概念旗艦店」後，於3月底首度登陸台中，打造3層樓高的獨棟店面。開幕活動也特別請來柯震東和師妹許莉廷大秀時尚穿搭風格，柯震東除了自曝自己是白襪控，每天都穿白襪＋白鞋，因此狂買白色襪子，也透露是會陪另一半逛街的人，還曾陪逛街等了2個小時也沒有先走或去別的地方逛，原因竟是怕被罵！

近來因新戲《不夠善良的我們》又備受關注的柯震東，帶著師妹新生代女演員許莉廷一同以生活美學大使現身「UR LIVING台中文心森林店」開幕活動。柯震東挑選了大size素T搭配私服，雖然他笑說自己「隨便穿穿就出門」，依舊展現出率性酷帥感。

細看他服裝搭配其實簡單不複雜，再搭配項鍊等配件提升造型感，他就分享自己很喜歡運用項鍊、手環、耳環等配件，不管季節都可以輕鬆搭配、點綴造型。被問到覺得哪個配件最能增加帥度，他更大推帽子和眼鏡、墨鏡，「我個人覺得這兩個東西上去就有基本的（帥度）」，尤其是現在很流行的透明感鏡片墨鏡，「那種半墨不墨的墨鏡，晚上也可以戴，一戴上去就覺得好像『哎～是不是有刻意打扮』，就很有感覺」。

除了配件，柯震東還自曝自己衣櫃最多的單品竟然是白襪，甚至比他覺得百搭的T恤還多！他透露自己只穿白色襪子，連鞋子也幾乎都是白鞋，「我個人的怪癖，所以我會不斷地買白襪，因為每一天都會穿白襪」，而且每雙都要搭配好好，絕不混搭。

許莉廷則是穿著PAZZO短版背心搭配Squarebear皮外套和皮裙，露出纖腰與長腿，完美詮釋甜酷風格。她表示自己平常就很喜歡這種簡單、酷酷的風格，尤其最喜歡穿Oversize單品，私下最常出現的穿搭就是Oversize＋真理褲再戴個鴨舌帽，她笑說自己在穿搭上比較懶，「平常出門我也不太化妝，穿個Oversize就出去吃飯或進公司開會」。

而先前才因秀出高達851萬簽帳單引發熱議的柯震東，不僅自己愛逛街，也會陪女友逛街，但他笑曝真相「不喜歡也要陪啊！不然會被罵吧！」更喊話各大百貨「可以有多一點的座位給男性坐」。他也透露曾陪異性逛街，一間店就等了2個小時，被問有沒有先去旁邊別的店家逛逛，他無奈直呼沒有，「不敢離開啊！突然被問說『你在哪』就完了」。因此他就大推像是「UR LIVING台中文心森林店」這種很多元的店就很好，可以吃早餐、喝啤酒，熱的時候還可以吃冰淇淋，還有不同的單品可以逛，更笑說「太好了，以後就帶來這裡！」

