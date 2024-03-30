氣墊比美！Giorgio Armani穿上奢貴鱷紋、VALENTINO怪美綠吸目光

▲氣墊粉餅時髦高訂外殼，吸引消費者目光。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣墊粉餅輕便好帶又方便補妝，早已成為不少愛美人士的愛用品，一顆好的氣墊粉餅，除了好用，還要夠美，像是Giorgio Armani讓高訂氣墊穿上奢貴鱷紋皮革，VALENTINO則是祭出怪美綠限定粉盒，一拿出絕對吸引目光。

Armani的完美絲絨持久氣墊粉餅，上妝越拍越精緻，重複堆疊打造高度遮瑕依舊自然輕透，細緻粉體能完美填平毛孔與肌膚紋路，打造柔焦無瑕完美妝效，同時注入86%奢華保養精萃，上妝同時養膚。

▲Giorgio Armani完美絲絨氣墊粉餅推出奢黑鱷紋外殼。

2024年4月即將重磅推出完美絲絨持久氣墊粉餅-奢黑鱷紋，未上市就在美妝論壇引爆瘋狂討論，顛覆過往鮮紅色彩，改以GIORGIO ARMANI高訂時裝秀鱷紋包款LA PRIMA CROCO經典元素，讓高訂氣墊穿上奢貴鱷紋皮革，連補妝都是眾所矚目焦點。

▲VALENTINO推出高調浮誇的怪美綠粉盒。

▲還有黑色和粉紅色可供選擇。

VALENTINO BEAUTY再度挑戰傳統，宣布最引人注目的色彩趨勢「GREEN STRAVAGANZA 怪美綠」。在眾多綠色中，唯有怪美綠能夠突破傳統，重新詮釋高調風格。VALENTINO BEAUTY推出高調浮誇又個性的怪美綠限定版粉餅盒 ，其靈感來源於VALENTINO高訂大秀，以亮片刺繡設計賦予獨特魅力，彰顯出獨特的時尚品味。