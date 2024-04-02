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韓星時裝周狂洗版的精品包　全智賢同款低調搶鏡、Hanni旅行袋將上市

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文／美人圈

近期時尚迷的社群都被出席2024秋冬女裝時裝周秀場的韓星們給瘋狂洗版！除了被她們超時髦的機場和看秀穿搭給吸引住，手上拎的包款當然也是重點，畢竟搶先曬出來的，肯定是品牌主打款新包啊！以下幫大家整理出韓星時裝周上同款精品包，趁著櫃上還沒被搶購一空前，趕緊收進包櫃、下好離手。

2024韓星時裝周精品包

李英愛：Bottega Veneta Kalimero Città

娘娘駕到！看到李英愛真的忍不住會說出這一句！這回李英愛現身Bottega Veneta秀場不僅凍齡外貌掀起熱議，肩上背的新款Kalimero Città肩背包，也是造型加分亮點！BV以柔軟Foulard Intreccio皮革編織呈現，搭配側邊扭結設計細節和金屬環，看上去簡單實則精緻典雅，搭配緊身白色針織衫散發出成熟幹練的大女人氣場。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Bottega Veneta Kalimero Città，NT$152,500。（圖／Bottega Veneta）

李英愛：Bottega Veneta Large Andiamo

李英愛在機場穿搭中，則選擇了Bottega Veneta ANDIAMO手提肩背包，最具特色就是中央的金屬扭結設計，以經典編織工藝intrecciato打造，實用大容量加上不膩眼的中性設計，男女背都態度滿分！

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Bottega Veneta Large Andiamo，NT$249,000。（圖／Bottega Veneta）

BLACKPINK Jisoo：Dior Lady D-Sire My ABCDior小型包款

Dior品牌大使Jisoo以丹寧上衣，搭配丹寧短裙的俏麗造型現身機場，準備前往巴黎欣賞Dior 2024秋冬女裝大秀，她手上搭配Dior 2024春夏全新Lady D-Sire My ABCDior小型包款，以黑色皺面小牛皮搭配Macrocannage大籐格紋縫線，配上Dior Boy樂福鞋，洋溢青春氣息。該款包同時輔以同色系極啞光金屬D.I.O.R.吊飾，為整體增添現代感，搭配飾有徽章裝飾的肩帶，一上身回頭率狂飆。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Dior Lady D-Sire My ABCDior小型包款，NT$185,000。（圖／Dior）

全智賢：Burberry Trench斜背包

Burberry全球品牌大使全智賢，參加時裝周的機場時尚再度引爆話題！身穿Burberry經典風衣，搭配棉質休閒長褲、Creeper黑色皮革卻爾西靴，並以Trench橄欖色斜背包和格紋羊毛圍巾率性現身。上身的Trench斜背包作為中性包款，外型宛如郵差包，選用棉質混紡面料打造，靈感源自Burberry標誌性Trench風衣，包面上點綴馬術騎士徽標刺繡彰顯身份，包帶設有B字型扣環。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲全智賢身穿Burberry經典風衣，搭配棉質休閒長褲的機場時尚再度引爆話題。（圖／Burberry提供）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Burberry Trench斜背包，NT$49,900。（圖／Burberry）

全智賢：Burberry Snip包

全智賢在秀場上背Burberry Snip包，也是本季重點矚目的新款！包型立挺輪廓，選用光滑小牛皮面料打造，呈現出B字型配件造型。包面搭配幾何圖案明線設計和可調式肩背帶，可以隨心切換成斜背或肩背，又或者學全智賢手拿都十分搶鏡！

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲全智賢在秀場上背Burberry Snip包，也是本季重點矚目的新款。（圖／Burberry提供）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Burberry Snip包，NT$79,000。（圖／Burberry）

IVE安俞真：FENDI縫線工藝Peekaboo ISeeU Small

FENDI品牌形象大使IVE成員安俞真，在FENDI秀上搶先拎了2024春夏最新中型款式Peekaboo ISeeU包，飾有646同色系超大手工明縫線，象徵經典的Selleria精湛工藝。這個包款採用鵝黃色Cuoio Romano皮革、純小牛皮和天然紋理皮革，以無需金屬的鞣製工藝處理製成。兩側還飾有經典牛角鎖，搭配手柄和可調式、可拆式肩帶，可手提亦可肩背。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲FENDI縫線工藝Peekaboo ISeeU Small，NT$188,000。（圖／FENDI提供）

IVE安俞真：FENDI Mon Tresor水桶包

有預算考量的姐妹們，不妨考慮安俞真現身機場時，手提的FENDI Mon Tresor水桶包，不僅價格相對親民好入手，經典水桶包型更是投資一咖不怕退流行。小型Mon Tresor水桶包款採抽繩開合設計，標誌性壓花和手繪黑色FF主題圖案超吸睛，搭配FENDI標誌造型金屬細節，提供兩條可拆卸肩帶，一長一短，可手拿、肩背或斜背包款。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲安俞真現身機場時手提FENDI Mon Tresor水桶包。（圖／FENDI提供）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲FENDI Mon Tresor水桶包，NT$61,200。（圖／FENDI）

(G)I-DLE宋雨琦：FENDI 中型款式FENDI Flip

(G)I-DLE宋雨琦機場穿搭搶先曬出FENDI話題新包「FENDI Flip折疊包」！包款搭配多色調對比鮮明的面板，呈現色塊效果。這款手提袋的兩側角落，均飾有浮雕超大F圖案，可折疊變成三角形手拿包。乍看之下扁平簡約，但裝滿後底部會打開，空間意外寬敞實用，一包變出多樣背法，性價比超高。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲(G)I-DLE宋雨琦機場穿搭搶先曬出FENDI話題新包。（圖／FENDI提供）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲FENDI 中型款式FENDI Flip，NT$61,200。（圖／FENDI）

NewJeans Hanni：GUCCI訂製款GG Supreme印花旅行袋

NewJeans Hanni前往機場也是一身新行頭！穿上GUCCI最新2024春夏女裝系列，羊毛雙面緹花針織連帽上衣，搭配青春無敵雙辮髮型，展現俏皮甜美的女孩氣息。值得一提的是，Hanni手拿印有姓名縮寫HN的GUCCI螢光黃旅行袋，將於4月份在台上市，屆時皆可以到櫃上客製化自己專屬的GUCCI旅行袋，相信時尚迷都已經迫不急待啦。


NewJeans Hanni：GUCCI Jackie Notte鍊帶包

除了NewJeans Hanni在秋冬女裝秀場上大曬，IU也同樣對新款GUCCI Jackie Notte鍊帶包愛不釋手！這款包是由GUCCI創意總監Sabato De Sarno上任後的全新作品，以GUCCI Rosso Ancora紅色匠心呈現，背上身還會散發出高級亮澤感，糅合全新廓形和精緻細節，巧妙融入亮眼的鉤扣開合，以及淺金色調GUCCI字母標誌鏈帶，為經典Jackie包注入滿滿新意！

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Hanni在秋冬女裝秀場上大曬新款GUCCI Jackie Notte鍊帶包。（圖／Hanni）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲GUCCI Jackie Notte鍊帶包，NT$117,300。（圖／GUCCI提供）

aespa Ningning寧寧：Versace MEDUSA '95 SMALL TOTE BAG

aespa Ningning寧寧完美演繹Versace 2024春夏系列Medusa’95包款！風格獨特的橫式托特手提包，靈感源自威爾斯王妃黛安娜鍾愛的Versace包款，點綴以全新Medusa’95標識。新款包袋採用源自法國的純天然粒紋牛皮革製成，半啞光材質細膩柔軟，品質至臻，呈現溫暖觸感，搭配衣著單品，彰顯無與倫比的奢華。包身鱷魚紋圖案採用高溫壓花工藝製成，真實還原鱷魚皮的繁複奢華與紋路質感。包袋襯裡採用羔羊皮面料，同色調手繪包邊營造和諧外觀。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲aespa Ningning寧寧完美演繹Versace 2024春夏系列Medusa’95包款。（圖／Versace）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace MEDUSA '95 SMALL TOTE BAG，NT$67,000。（圖／Versace）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 2024秋冬時裝周, 韓星, 精品包, 全智賢, Hanni

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