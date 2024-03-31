星．變美／熊黛林教「簡單5招」養出上鏡纖纖玉手

▲擁有一雙上鏡的玉手很加分。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林、IG/lynnx1010，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星熊黛林分享，手部是女演員的第二張臉，有時候一些特寫鏡頭，都會不小心讓手部洩漏年齡，所以擁有一雙纖細白嫩的手是非常重要的，她大方分享自己日常手部護理，每周只需要做一次，堅持做，絕對有用！

#1 溫水浸泡5分鐘

將雙手放在溫水中浸泡5分鐘，如果有白醋的話，可以加入溫水中，幫助軟化角質。

#2 磨砂膏輕柔去角質

利用磨砂膏幫助手部去角質，記住手法一定要輕柔，尤其是關節容易暗沉的地方可以多加強，接著用清水把雙手洗乾淨。

#3 果酸棉片敷在關節上

以果酸棉片輕敷在關節處，大約1-2分鐘即可，時間不需要長，目的是幫助改善關節處暗沉，幫助提亮。

#4 自製手膜敷15-20分鐘

在家調和身體乳和椰子油，即可自製手膜，在手上充分滋潤後再戴上手套，大約15-20分鐘，雙手就會變得很細嫩，如果覺得麻煩，也可以購買手膜直接套上，更為省時省力。

#5 塗抹護手霜、護甲霜

最後在雙手上塗抹護手霜，幫助滋潤乾荒，記得要使用護甲霜或是指緣油，可以改善指甲兩側乾皮，更可避免長倒刺。

最後熊黛林更加碼兩個動作，幫助養出纖纖玉手，讓你更上鏡：

1.先握一個空心的拳，手指向外伸展開來，堅持3秒再放鬆，伸展反覆數次。

2.五指交叉，利用手腕的力量上下拉10次，這樣可以幫助消腫，手指可以變得更加纖長。