說・流行／讓布萊德彼特變配角　CHANEL最雋永11.12包背後故事一次看

記者鮑璿安／專題報導

香奈兒（CHANEL）3月發表的2024/25 秋冬高級時裝系列還歷歷在目，在大秀開始前，品牌以一部微電影重現了1966 年電影《男人與女人》中的場景，在黑白鏡頭下捕捉潘尼洛普克魯茲（Penélope Cruz）與布萊德彼特（Brad Pitt）的精彩合作，作為全球首映方式呈現。而微電影中，這一顆品牌最經典11.12包的出場方式不亞於巨星，它誕生超過40年依然擁有傳奇地位，本篇說流行就來深度解析，11.12包款的設計精華以及最新流行故事。

▲潘尼洛普克魯茲（Penélope Cruz）與布萊德彼特（Brad Pitt）的精彩合作 。（圖／品牌提供）

布萊德彼特和潘妮洛普克魯茲重現電影《 A Man and A Woman 男歡女愛》

香奈兒藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）一直都對電影充滿熱情，她希望致敬本季的靈感來源杜維埃（Deauville）城市，同時藉克勞德雷路許的電影作品《男歡女愛》重現主角帶著香奈兒包款的經典場景。於是在種種淵源下誕生了最新形象廣告，由攝影雙人組Inez & Vinoodh 掌鏡，將電影的部分原始片段一字不漏地原景重現，並邀請自品牌大使潘妮洛普克魯茲與男星布萊德彼特合作，兩人詮釋的角色因恐懼而顫動，被情緒所駕馭，鏡頭也隨之聚焦在擁有菱格紋皮革的標誌性包款上。

「11.12包」設計故事

聊起「11.12包」之前，要先介紹經典2.55包，1955年二月由嘉柏麗香奈兒創作，將包款誕生日作為名稱，2.55不僅擁有了鮮明菱格紋、口蓋設計，也是首個鏈帶包，多樣細節都證明了往後香奈兒包款的走向，無疑是別具歷史意義的包款。時隔20多年，終於在1980年代初期卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）巧思下，以2.55包為原型設計迎來了「11.12包」， 這次11.12不是日期，而是代表包款貨號01112，這樣的命名方式，更增添神秘色彩。

▲「11.12包」在經典2.55包的基礎上做出改革，最鮮明之處就是環扣搭配了雙Ｃ金屬環扣 。（圖／品牌提供）

「11.12包」在經典2.55包的基礎上做出改革，最鮮明之處就是環扣搭配了雙Ｃ金屬環扣，鏈帶是以皮革與金屬交錯為皮穿鏈，透過由內向外翻（piqué retourné）手工翻轉縫製技法製作，以保證硬挺結構再以密針固定。加上7面口袋，分別可以將口紅放入專屬口袋、卡片或蜜粉盒放入另層內袋，還有附拉鍊的口袋可以放入文件與紙條，又稱為「秘密口袋」，豐富日常性卻不顯累贅，呼應高級時裝系列的設計元素。

如此專為女性而生的設計，更體現在菱格紋以及皮穿鏈上，從馬術運動靈感而來，馬鞍上出現的菱格紋能夠減少摩擦性，使其更為舒適；皮穿鏈則擺脫了過往手拿包的種種限制，讓女性在外出時候能夠更加輕便自如。且每件經典包都需要投入180道步驟、15個小時的工時，必須專由至少擁有4至5年經驗的工匠來製作，相當費工費時。也因為「11.12包」以女性為出發點，才能成為不過時的經典包款，在未來總會以不同色彩、形狀與材質展現無盡的嶄新面貌，體現無拘無束的自由靈魂。

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Balenciaga Rodeo

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

DIOR LADY D-SIRE



▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。