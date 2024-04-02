fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／讓布萊德彼特變配角　CHANEL最雋永11.12包背後故事一次看

>

記者鮑璿安／專題報導

香奈兒（CHANEL）3月發表的2024/25 秋冬高級時裝系列還歷歷在目，在大秀開始前，品牌以一部微電影重現了1966 年電影《男人與女人》中的場景，在黑白鏡頭下捕捉潘尼洛普克魯茲（Penélope Cruz）與布萊德彼特（Brad Pitt）的精彩合作，作為全球首映方式呈現。而微電影中，這一顆品牌最經典11.12包的出場方式不亞於巨星，它誕生超過40年依然擁有傳奇地位，本篇說流行就來深度解析，11.12包款的設計精華以及最新流行故事。

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲潘尼洛普克魯茲（Penélope Cruz）與布萊德彼特（Brad Pitt）的精彩合作 。（圖／品牌提供）

布萊德彼特和潘妮洛普克魯茲重現電影《 A Man and A Woman 男歡女愛》

香奈兒藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）一直都對電影充滿熱情，她希望致敬本季的靈感來源杜維埃（Deauville）城市，同時藉克勞德雷路許的電影作品《男歡女愛》重現主角帶著香奈兒包款的經典場景。於是在種種淵源下誕生了最新形象廣告，由攝影雙人組Inez & Vinoodh 掌鏡，將電影的部分原始片段一字不漏地原景重現，並邀請自品牌大使潘妮洛普克魯茲與男星布萊德彼特合作，兩人詮釋的角色因恐懼而顫動，被情緒所駕馭，鏡頭也隨之聚焦在擁有菱格紋皮革的標誌性包款上。

「11.12包」設計故事

聊起「11.12包」之前，要先介紹經典2.55包，1955年二月由嘉柏麗香奈兒創作，將包款誕生日作為名稱，2.55不僅擁有了鮮明菱格紋、口蓋設計，也是首個鏈帶包，多樣細節都證明了往後香奈兒包款的走向，無疑是別具歷史意義的包款。時隔20多年，終於在1980年代初期卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）巧思下，以2.55包為原型設計迎來了「11.12包」， 這次11.12不是日期，而是代表包款貨號01112，這樣的命名方式，更增添神秘色彩。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲「11.12包」在經典2.55包的基礎上做出改革，最鮮明之處就是環扣搭配了雙Ｃ金屬環扣 。（圖／品牌提供）

「11.12包」在經典2.55包的基礎上做出改革，最鮮明之處就是環扣搭配了雙Ｃ金屬環扣，鏈帶是以皮革與金屬交錯為皮穿鏈，透過由內向外翻（piqué retourné）手工翻轉縫製技法製作，以保證硬挺結構再以密針固定。加上7面口袋，分別可以將口紅放入專屬口袋、卡片或蜜粉盒放入另層內袋，還有附拉鍊的口袋可以放入文件與紙條，又稱為「秘密口袋」，豐富日常性卻不顯累贅，呼應高級時裝系列的設計元素。

如此專為女性而生的設計，更體現在菱格紋以及皮穿鏈上，從馬術運動靈感而來，馬鞍上出現的菱格紋能夠減少摩擦性，使其更為舒適；皮穿鏈則擺脫了過往手拿包的種種限制，讓女性在外出時候能夠更加輕便自如。且每件經典包都需要投入180道步驟、15個小時的工時，必須專由至少擁有4至5年經驗的工匠來製作，相當費工費時。也因為「11.12包」以女性為出發點，才能成為不過時的經典包款，在未來總會以不同色彩、形狀與材質展現無盡的嶄新面貌，體現無拘無束的自由靈魂。

看更多話題包款

Balenciaga Rodeo 

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

DIOR LADY D-SIRE 

▲▼ dior 。（圖／品牌官網、翻攝自Dior微博）

▲▼ dior 。（圖／品牌官網、翻攝自Dior微博）

▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。

關鍵字：

說流行, CHANEL, 香奈兒, 11.12包, 高級時裝, 布萊德彼特

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢4／1-4／7　天秤水逆小心被炎上、水瓶桃花多

安格斯12星座一周運勢4／1-4／7　天秤水逆小心被炎上、水瓶桃花多

巨蟹前後就像兩個人！「渣男星座」Top 3 一次公開

巨蟹前後就像兩個人！「渣男星座」Top 3 一次公開

凱特王妃罹癌靠家人溫暖支持　5貼身珠寶被愛包圍

凱特王妃罹癌靠家人溫暖支持　5貼身珠寶被愛包圍

髮量一少就顯老！3款「豐盈髮品」讓秀髮更具份量感 麥卡倫免稅限定「萃綠麥穗Green Meadow」　品味春日清新之味 星巴克夏季「芒果番石榴奶霜星冰樂」漸層美翻！4／4起全飲品第二杯半價 陳喬恩差點刷了百萬愛馬仕柏金包　「年紀大了」理智戰勝一切 周子瑜變成熟無死角美貌曝！罕見穿「超緊洋裝」搭及腰長髮更仙　 85度C愚人節買一送一　星巴克數位好友分享最後一天 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面