星巴克夏季「芒果番石榴奶霜星冰樂」漸層美翻！4／4起全飲品第二杯半價

記者蔡惠如／綜合報導

春季漸漸進入尾聲，相信許多民眾近期開始感受到夏季天氣氛圍，星巴克針對夏天推出最新視覺系飲品「夏日芒果番石榴奶霜星冰樂」、「蜜桃茉莉風味青茶」，帶有漸層視覺感與多色彩風情，讓消費者開啟夏日味蕾，快帶上你們透明環保杯來場吸睛的夏日口中派對吧。

▲星巴克夏季「芒果番石榴奶霜星冰樂」（左）與「蜜桃茉莉風味青茶」（右）新飲，售價125元起。（圖／各業者提供）

星巴克於4／3在台推出首波夏季限定飲品，宛如沉醉在夢幻粉色派對中的「夏日芒果番石榴奶霜星冰樂」，以番石榴獨特甜美的熱帶水果香，底部搭配芒果吉利，帶來迷人的熱帶氛圍，配上奶霜營造清新感，漸層的視覺衝擊讓人光用看的就很療癒。

除星冰樂之外，還推出以青茶為基底的「蜜桃茉莉風味青茶」，底部的蜜桃茉莉醬帶來甜蜜且微酸的果香味道，伴隨著令人心曠神怡的花香，添加真實水果果粒，豐富更多口感，並增添飲品的層次風味，豐富更多感官體驗，如同夏日多滋味的空氣一般。

針對新飲品上市，星巴克表示，4／4至4／7期間推出「一起出發春遊趣 第二杯半價」，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠；行動預點同步推出會員使用APP內行動預點單筆原價購買任三杯大杯飲料，可額外獲贈20顆星。此外，4／15至4／21，透過APP內行動預點單筆結帳輸入活動代碼「石在甜蜜」，可享大杯以上夏日芒果番石榴奶霜星冰樂、蜜桃茉莉風味青茶77折優惠。

為喚醒消費者對於夏日天氣來襲的活力，膠囊咖啡Nespresso近期也推出全新的Vertuo能量咖啡系列，包括「活力維他咖啡」與「元氣人參咖啡」，滿足忙碌生活中對能量補給的需求，協助使用者在每個早晨保持最佳狀態。

Nespresso能量系列「活力維他咖啡」以梅絡茲歐咖啡Melozio為基底，調和穀物香調為特色的巴西波旁阿拉比卡豆，並添加維他命B12，每日建議飲用1份，有助於增強體力；「元氣人參咖啡」以杜加雙份濃縮咖啡為基底，調和拉丁美洲阿拉比卡豆與烏干達羅巴斯塔豆，添加人參萃取物與柔和甜香的焦糖風味，帶有麥芽穀物香調和淡淡的水果香氣，晨型人的療癒風味，單條售價350元至380元。