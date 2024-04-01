安格斯12星座一周運勢4／1-4／7　天秤水逆小心被炎上、水瓶桃花多

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20



儘管有太陽坐命，牡羊座卻無法一路順遂到底，這周間隨著水逆登場，為運勢帶來了一些不確定性，任何事都要切忌過度自信自滿，人際之間熱絡的互動不見得是好事，得注意彼此小口角小糾紛讓交情出現嫌隙。所幸感情方面受到的波及不多，有對象的，彼此還能在這波風風雨雨中滋長出相互依存打氣的好默契！

金牛 4.21~5.20

水星在金牛座宮位中逆行，整體運勢表面上並未受到太直接性的影響，不過得要時刻關注到自己心情起伏變化，溝通、言行上也要避免過冷漠得罪他人。金牛本身擁有著土象星座較容易悲觀的心態特質，近期感情易有玻璃心，單身者對心上人若遲遲裹足不前，將可能導致感情表現雪上加霜，彼此距離有逐步拉大的情況。

雙子 5.21~6.20



這周雙子座運勢表現有驚無險，雖然身邊阻礙你的豬隊友依舊存在，但你的聰明與靈巧將能讓風波大事化小、小事化無，比起處處費口舌攀關係，穩紮穩打的行動更勝於千言萬語！這周桃花不是不好，只是你太容易忽略身邊的愛情訊息，如果能主動一點，你會發現感情機會原來隨處可見，只是看你自己願不願意放下矜持而已。

巨蟹 6.21~7.21



除了水星退行為巨蟹座帶來莫名的低潮心情外，近期不上不下像跳探戈的感情狀態也令你疲勞，在金星的引動下，近期會有打破沉寂的變化，但不見得全然是好事，可能讓感情走入大好或大壞的兩極發展，切忌別太過於患得患失，單身者有機會遇見條件極佳的對象，但是卻不見得有進展機會，事與願違的可能性相當高。

獅子 7.22~8.22



獅子座這周感情進展先甘後苦，開始走上有些辛苦的磨合之路，有情人者需要花更多心力溝通，彼此默契才能一點一滴的建立起來。至於單身獅子，脫單的時機尚不明顯，曖昧的狀態讓你彷彿進入一團迷霧，得花些時間好好釐清。此外在水逆之下整體運勢都略有下滑，外來的壓力明顯增加之下，可以再積極些衝出障礙。

處女 8.23~9.22



也許對自己期望較高，又或許來自長官、長輩對你的期待，這周處女座背負著眾人的評價，雖然仍能持續有高水準的表現，不過這些看不見的力量既是助力，可能也是拖垮自己的阻力，得當心過度焦慮、勞累的問題。人際或感情上，水逆擾動下本周要特別小心與人之間的言語誤會，千萬別哪壼不開提哪壼。

天秤 9.23~10.22



水星自本周開啟了逆行模式，對天秤座來說最明顯的莫過於人際關係，從熱絡慢慢顯得略為冷清，但其實有些沉默波瀾可不能小看，特別是最近人在家中的你，偏偏可能透過網路引發口舌爭端，在自己的小圈子裡也可能被炎上，好消息是透過一些小風波，你反而更能看清周圍哪些人是貴人，哪些是小人。

天蠍 10.23~11.22



浪漫很美，但不能當飯吃！這周天蠍座在水星逆行之下，不論在思考或是情緒管理上，都要拋下過去天馬行空的習性，儘可能的務實理性，避免過於理想化的設定最後得到事與願違的失望，至於人際之間有什麼心結也最好能好好溝通，把事情擱在心裡對事情一點幫助也沒有，只會讓你在這周顯得更累、更吃不消。

射手 11.23~12.21



水逆顯然並未對射手帶來太明顯的負面反應，不過這也不代表射手這周可以順風順水爽過，近期的你要特別當心容易太High、情緒起伏過大的情況，人際間也容易與人發生衝突爭辯，不佳的互動，還可能讓你心情更為低落，此時感情的進展就是射手運勢的大補湯，偶爾放下手邊剪不斷理還亂的事情，和情人出去走走喘口氣吧！

摩羯 12.22~1.19



既想要讓大家開心，但又不想委曲自己，人群中的摩羯其實就是有這麼一點點的不自在，這周得先搞定好那個不平衡的自己再展開社交，才能輕鬆化解情緒上的地雷。此外感情在此時似乎處於停滯狀態，沒有看得見的明顯變化。至於已經有伴侶的，避免過度堅持死腦筋，你需要多聽聽對方的想法而不是一再的否定或忽略。

水瓶 1.20~2.18



這周水瓶呈現一個忙碌緊繃的狀態，得當心容易流於無頭緒的空轉狀態，不論生活、工作，都要好好思考，是否已默默的偏離初衷。感情線顯得繽紛，這周與人互動頗為熱絡，單身者桃花不少，不過太相信直覺很可能為你帶來許多誤判，得特別注意！有對象的這陣子似乎與情人有點溝通不良，必要時可千萬別硬碰硬才好。

雙魚 2.19~3.20



隨著全新月分的到來，也為魚兒運勢帶來一波新氣象，儘管水逆來襲，不過太陽與金星的相位良好之下，近期只要維持住高EQ的樂觀心態，即使小有挫折也不至於構成傷害。唯獨感情平穩中卻似乎少了一點熱情火花，有情人的或許需要開始規劃一個愉快的假期，重溫兩人的關係，單身者則當心別對於緣分抱有過多期待。

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