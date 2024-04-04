《淚之女王》金秀賢穿愛馬仕、Berluti　演繹財閥女婿的Quiet Luxury

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韓劇《淚之女王》中金智媛以千金角色穿上了許多奢華造型，然而飾演她老公的金秀賢其實也不遑多讓，走的是內斂質感的Quiet Luxury路線！

Netflix韓劇《淚之女王》播出後頻頻攀上排行榜冠軍，由金智媛、金秀賢飾演一對結婚三年、早已貌合神離的夫妻，兩人在重重困難下逐漸找回愛情。金秀賢飾演的「白賢祐」，與身為百貨集團千金的「洪海仁」（金智媛飾）結婚，身份從農村小開、全租房上班族，晉升為財閥集團女婿，雖然在劇中造型沒有老婆這麼光鮮亮麗，但是他的財力自是不容小覷，愛馬仕、Louis Vuitton、Berluti都默默穿上身，本篇編輯就來帶你看看金秀賢在劇中有哪些不能忽略的造型與單品。

《淚之女王》金秀賢劇中造型盤點：

打獵裝

金秀賢於劇中參加家族打獵時，為了拯救金智媛，帥氣的獵下了一隻大山豬！當時他身上穿著的深綠色拉鍊外套，來自愛馬仕2022秋冬系列的服裝，雙頭拉鏈與口袋設計增加機能性，是劇中出現少數適合戶外活動的單品。

愛馬仕雙頭拉鍊外套



金秀賢身上的同款已經過季，不過官網上能找到類似的機能款防潑水外套。

色塊拼接毛衣



當夫妻倆還剛新婚沒多久、準備迎接新生命的甜蜜期，那時金秀賢的造型比較有鮮明變化，在回憶片段中，金秀賢正是穿著這件Moschino色塊拼接的駝色毛衣裝飾嬰兒房。

睡衣帽T



金秀賢回到家中村莊後，大半夜穿著睡衣跑出來找哥哥喝酒，當時他身上看起來相當舒適的帽T，其實是來自Maison Margiela的設計。

Maison Margiela棉質帽T



有些刷舊感設計的棉質帽Ｔ，看起來像是衣櫃中存在許久的衣服，不過這可是Maison Margiela的帽T呢，拿來當作睡衣好奢侈呀！

德國追愛旅行袋



劇中金秀賢一聽見老婆獨自一人跑到德國求醫，二話不說馬上飛過去，當時他身上的行囊全裝在一個行李袋中，而這咖行李袋正是Louis Vuitton所推出。

Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50旅行袋



Louis Vuitton的Keepall旅行袋有相當多的選擇，金秀賢於劇中選擇了藍色的素面款式，相當低調，不過其實同款袋型還有許多Monogram設計的選擇。

德國約會造型



來到德國後，金秀賢陪伴金智媛去看診，並享受短暫的小旅行，其中一套造型裡他以天藍色的皮質飛行外套完成簡單的休閒穿搭。

Berluti天藍色皮質外套



上頭的漸層做舊感紋理是Berluti的設計巧思，低調而顯高級。

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