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《金字塔遊戲》10殘酷金句：有些良心是尖銳的稜角被磨了又磨

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記者鮑璿安／台北報導

韓劇《金字塔遊戲》由苞娜、張多雅領銜主演，開播以來話題不斷，改編自同名NAVER網絡漫畫，劇情講述每個月進行一次秘密投票選出被孤立者的白蓮女高二年級五班，分為加害者、受害者和旁觀者的學生們逐漸陷入暴力的殘酷生存排名戰爭，當中更出現不少金句台詞引起討論。

▲苞娜認為出演《金字塔遊戲》雖然壓力很大，但也為她打下良好的基礎。（圖／翻攝自Instagram／bn_95819）

▲《金字塔遊戲》。（圖／翻攝自Instagram／bn_95819）

1. 我煩惱過，但是怎麼想都無法理解白夏凜，也無法同情她，雖然說她埋怨重新遇到的你，但是用你們這種旁觀者建起城牆創造了遊戲，最終那只是加害人的狡辯而已。

2. 不管發生什麼問題，要養成戰勝的習慣。

3. 就算狡辯自己什麼都沒做，但正因為什麼都沒做，所以有些瞬間反而更傷人吧。

4. 你剛剛完蛋了，而我們成為了我們。

▲李珠妍在《金字塔遊戲》頂著帥氣短髮。（圖／翻攝自李珠妍IG）

▲李珠妍在《金字塔遊戲》頂著帥氣短髮。（圖／翻攝自李珠妍IG）

5. 把自己放在安全位置，這才是明智，這才是人性。

6. 瘋女人被逼到懸崖邊上了，才說自己也是受害者嗎？

7. 曾經我也是旁觀者，現在不會了。

8. 等級在任何地方都是存在的，軍隊中社會中都存在，學校中也存在，等你們長大成人就會明白，學校就是社會的縮小版，在社會中各自的等級，是可以維持秩序，遵守約定的。

9. 那時我都沒原諒你，你就自己原諒了自己，罪惡感消失的你那時的臉，我想一點一點撕碎。

10. 有些良心是尖銳的稜角被磨了又磨，變成了圓形。

關鍵字：

韓劇, 金字塔遊戲, 苞娜, 張多雅, 殘酷生存

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