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髮量一少就顯老！3款「豐盈髮品」讓秀髮更具份量感

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記者曾怡嘉／綜合報導

髮量一少，就顯老，近年來因生活壓力以及頻繁造型，不少人都有髮量變少、落髮的困擾。落髮可能是由於糖化現象、角蛋白產生減少以及幹細胞活性降低等複雜原因引起的，在45歲以後，由於角蛋白的產生減少，新生髮絲變細，導致頭髮密度減少並呈現稀疏的狀態，盤點讓秀髮濃密豐盈單品，讓你不再為髮量所苦。

▲▼豐盈髮品。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升濃密洗髮精，200ml，2,450元。

獨家髮根賦活配方，蘊含豐富的礦物質、維生素成分，及髮根強健再生配方和小麥蛋白萃取物。獨家配方不僅可以協助鞏固髮根的結構，使其更加堅韌有力，進一步提升髮根的健康狀態。

▲▼豐盈髮品。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活煥欣增量強韌乳，100ml，1,800元。

全新升級的蘊活煥欣系列，透過獨家核心賦活科技，為豐盈秀髮備妥所需能量，幫助生長周期規律。其中蘊活煥欣增量強韌乳是品牌第一支針對細軟髮所設計的免沖洗精華，透過印度鵝莓萃取精華完整包覆髮根到髮尾，強化髮絲角質層的彈韌度，同時加粗了髮絲直徑，讓秀髮摸起來也更有份量感。

▲▼豐盈髮品。（圖／品牌提供）

▲LUSH 清新海風洗髮露，600g，1,850元。

清新海風洗髮露揉合了海鹽、海藻和廣藿香，手工採收的粗海鹽為細軟髮質增加蓬鬆感，讓頭髮變得更為濃密。而墨角藻及糖海帶漿為你打造光澤的秀髮，薄荷腦帶來猶如海風吹過的清爽潔淨感。

關鍵字：

髮量, 秀髮, 落髮, 濃密, 產品

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