fb ig video ETtoday search mobile

許韶恩「耍可愛」拿下保養代言、郭書瑤「不老童顏」靠吃出來

>

▲▼美妝代言人。（圖／品牌提供）

▲許韶恩、郭書瑤都擁有吹彈好破好膚質。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

美妝保養代言新氣象，小S二女兒Lily許韶恩接下d program敏感話題的d敏大使，身為新生代美顏代表，她的好肌膚不在話下；而郭書瑤也接下活沛多健康大使，並在廣告中多角演出，給大家耳目一新的感受。

▲▼美妝代言人。（圖／品牌提供）

▲許韶恩人氣扶搖直升。

資生堂旗下的d program敏感話題，2024年迎來全新d敏大使-Lily許韶恩，年僅16歲的她，堪稱是新生代的美顏代表，為品牌拍攝一系列「d program敏感話題xLily的遊戲間」，用俏皮可方式呈現日常保養技法，不管任何肌膚問題都可以找到適合的保養品輕鬆搞定。

▲▼美妝代言人。（圖／品牌提供）

▲許韶恩16歲拿下第一個保養代言。

Lily也分享，每天都會依照肌膚狀態來挑選最適合的產品，不管是乾燥脫皮、泛紅粗糙甚至爆痘粉刺都有方法能解救，自己則是最愛急救小粉瓶，也會推薦給姊姊妹妹一起用。

▲▼美妝代言人。（圖／翻攝自FB/郭書瑤）

▲郭書瑤童顏好身材讓人稱羨。（圖／翻攝自FB/郭書瑤，以下同）

郭書瑤也出道多年在螢光幕前始終維持童顏外表，平時十分注重保養的她也大方分享自己的童顏秘訣，除了飲食上以原型食物為主並搭配運動外，更會補充魚油、益生菌、葉黃素等保健食品以因應工作上的挑戰。

▲▼美妝代言人。（圖／翻攝自FB/郭書瑤）

瑤瑤也笑說：「挑選保健食品就跟挑選另一半一樣，選擇適合自己的產品才是最重要！」郭書瑤出道至今已15年，演藝成績亮眼，今年更擔任活沛多健康大使，並在廣告中多角演出，並透露這次在廣告裡扮演四種角色，實在演得好過癮！未來想嘗試飾演反派角色，帶給觀眾更多好作品。

關鍵字：

美妝, 代言人, 保養, 美顏, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢4／1-4／7　天秤水逆小心被炎上、水瓶桃花多

安格斯12星座一周運勢4／1-4／7　天秤水逆小心被炎上、水瓶桃花多

麥卡倫免稅限定「萃綠麥穗Green Meadow」　品味春日清新之味

麥卡倫免稅限定「萃綠麥穗Green Meadow」　品味春日清新之味

你是完美主義者嗎？一張圖檢測內心深層

你是完美主義者嗎？一張圖檢測內心深層

凱特王妃罹癌靠家人溫暖支持　5貼身珠寶被愛包圍 巨蟹前後就像兩個人！「渣男星座」Top 3 一次公開 髮量一少就顯老！3款「豐盈髮品」讓秀髮更具份量感 星巴克夏季「芒果番石榴奶霜星冰樂」漸層美翻！4／4起全飲品第二杯半價 新光三越A11新超市「主打單身客」　推即食餐一人也能吃好好 陳喬恩差點刷了百萬愛馬仕柏金包　「年紀大了」理智戰勝一切 周子瑜變成熟無死角美貌曝！罕見穿「超緊洋裝」搭及腰長髮更仙　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面