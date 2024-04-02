許韶恩「耍可愛」拿下保養代言、郭書瑤「不老童顏」靠吃出來

▲許韶恩、郭書瑤都擁有吹彈好破好膚質。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

美妝保養代言新氣象，小S二女兒Lily許韶恩接下d program敏感話題的d敏大使，身為新生代美顏代表，她的好肌膚不在話下；而郭書瑤也接下活沛多健康大使，並在廣告中多角演出，給大家耳目一新的感受。

▲許韶恩人氣扶搖直升。

資生堂旗下的d program敏感話題，2024年迎來全新d敏大使-Lily許韶恩，年僅16歲的她，堪稱是新生代的美顏代表，為品牌拍攝一系列「d program敏感話題xLily的遊戲間」，用俏皮可方式呈現日常保養技法，不管任何肌膚問題都可以找到適合的保養品輕鬆搞定。

▲許韶恩16歲拿下第一個保養代言。

Lily也分享，每天都會依照肌膚狀態來挑選最適合的產品，不管是乾燥脫皮、泛紅粗糙甚至爆痘粉刺都有方法能解救，自己則是最愛急救小粉瓶，也會推薦給姊姊妹妹一起用。

▲郭書瑤童顏好身材讓人稱羨。（圖／翻攝自FB/郭書瑤，以下同）

郭書瑤也出道多年在螢光幕前始終維持童顏外表，平時十分注重保養的她也大方分享自己的童顏秘訣，除了飲食上以原型食物為主並搭配運動外，更會補充魚油、益生菌、葉黃素等保健食品以因應工作上的挑戰。

瑤瑤也笑說：「挑選保健食品就跟挑選另一半一樣，選擇適合自己的產品才是最重要！」郭書瑤出道至今已15年，演藝成績亮眼，今年更擔任活沛多健康大使，並在廣告中多角演出，並透露這次在廣告裡扮演四種角色，實在演得好過癮！未來想嘗試飾演反派角色，帶給觀眾更多好作品。