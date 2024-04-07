本季「加了皮帶」的精品包才夠吸睛　張員瑛、Rosé同款必收

文／美人圈

綜觀2024年的包包流行趨勢，除了先前介紹過的大包外，秀場上也可以發現不少包款都注入了「皮帶」元素，打造一種正式又帶點職場菁英的氣息！以下也精選出6款低調高級的皮帶包，隨便一咖背上身都氣場翻倍，趕緊看看哪一款是你的最愛。

▲Prada、Hermes本季都有皮帶元素的包款。（圖／Prada、IG@hermes）

▲林心如、SOMI、TWICE Sana都背了今年爆款皮帶包。（圖／IG@loveruby_official、@somsomi0309、@m.by__sana）

▲張員瑛、G(I)-DLE Minnie。（圖／IG@for_everyoung10、@min.nicha）

2024皮帶精品包推薦

Prada Buckle 大號皮革手袋連皮帶

SOMI、林心如等明星都搶曬的Prada Buckle大號皮革手袋連皮帶包絕對是今年的爆款之一！俐落線條加上精緻元素，表達了Prada的雙重美學。皮革手袋設有納帕軟皮內層，配飾設計寬敞，附有可替換的腰帶，呈現出幹練俐落的氣息。時尚百搭的設計綴飾22K金箔字母標誌壓紋，更顯精緻動人。且皮帶本身還可以單獨拆卸下來使用，繫在褲子上也別有味道。

▲Prada Buckle 大號皮革手袋連皮帶，NT$195,000。（圖／Prada）

▲皮帶可以單獨拆卸下來使用。（圖／Beauty美人圈）

Prada Buckle 中號皮革手袋連雙皮帶

另一款雙皮帶設計的Prada Buckle中號手袋就比較適合亞洲小個子女孩入手，小手袋以務實精緻的設計、內設三格隔層的納帕皮革內層總結Prada的造型設計法則，皮帶的獨特觸感使寬大的輪廓更加生動，既精緻又時尚。溫潤奶茶色加上22克拉金葉燙印字母標誌為手袋增添奢華貴氣感。

▲Prada Buckle 中號皮革手袋連雙皮帶，NT$160,000。（圖／Prada）

▲溫潤奶茶色加上燙金字母標誌增添奢華貴氣感。（圖／Prada）

Prada 中號皮革手袋

如果覺得上述兩款包稍顯正式了點，不妨考慮入手Prada這款長型輪廓的皮革手袋！同樣在細節處加上了皮帶元素，帶有皺褶感和光澤的柔軟皮革包面識別度滿分，內部配有拉鏈口袋以及正面的搪瓷金屬三角標誌彰顯身份，長型手柄設計背在腋下也不會覺得卡卡不舒服，呈現出獨特且俐落的美學。

▲Prada 中號皮革手袋，NT$90,000。（圖／Prada）

▲帶有皺褶感和光澤柔軟皮革包面識別度滿分。（圖／Beauty美人圈）

Miu Miu Aventure納帕皮革手袋

Miu Miu Aventure納帕皮革手袋尚未在官網發售就已經吸引大批眼球，包含IVE張員瑛、(G)I-DLE Minnie等都搶曬這款包！Aventure手袋採用Miu Miu典藏款式作設計靈感，皮帶處改以復古金屬扣環呈現，搭配壓紋字母標誌為包款增添了經典氣息，黑色帶點個性、咖啡色則散發復古氛圍，兩種配色都讓人爆發選擇障礙。

▲Miu Miu Aventure納帕皮革手袋，NT$125,000。（圖／Miu Miu）

▲Miu Miu Aventure納帕皮革手袋已掀起一波討論。（圖／IG@yuyusai、@ch_amii）

CELINE 柔軟牛皮革TEEN CELINE CONTI手袋

相信時尚迷對CELINE這咖CONTI手袋一定不陌生，先前BLACKPINK Lisa的機場穿搭就有曬出同款咖啡色！光滑質感的小牛皮包面加上可拉緊皮帶設計，可以隨物品多寡去調整袋身，且標誌性的CLOCHE CLÉS鑰匙扣吊墜也讓包款更出彩加分，是一款高貴典雅且日夜皆宜的美包。

▲CELINE 柔軟牛皮革TEEN CELINE CONTI手袋，NT$220,000。（圖／CELINE）

Saint Laurent MANHATTAN IN BOX手袋

BLACKPINK Rosé先前在社群上曬出背著Saint Laurent MANHATTAN IN BOX手袋的美照也掀起討論，包款外型簡約俐落，卻擁有令人過目不忘的魅力！材質選用高級小牛皮，搭上刻有SAINT LAURENT PARIS的磁性夾扣和淺古銅色金屬配件，質感滿分，可正式又很適合下班背去約會，百搭不膩眼，投資一咖不怕後悔。

▲Saint Laurent MANHATTAN IN BOX手袋，NT$133,600。（圖／Saint Laurent）

▲Rosé搶背Saint Laurent MANHATTAN IN BOX手袋。（圖／IG@roses_are_rosie）

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