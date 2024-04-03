想知道同事真實性格　看辦公桌秒知道

▲從辦公桌的模式就能透露同事性格。（圖／unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人在工作時常一人當兩人用，加班是家常便飯，很大機會與同事相處時間比家人還長，加上有時可能要一起做專案、在茶水間打屁聊天，知道對方性格相處起來也就能更順利，更重要的是要知道對方哪裡很「雷」，趨吉避凶別等相處，先看同事辦公桌就能告訴你。

收拾得超乾淨

有種人就是桌面乾乾淨淨，大多數時間只有基本物品，像是電腦螢幕、鍵盤、滑鼠、耳機之類，很少看到有私人用品，這類人的個性通常相當拘謹，對自己要求很高，做事很有條理，但相對而言較為孤僻，對任何事的歸屬感很低，也不喜歡說自己的私事。

自成一格的混亂

有超乾淨的當然也有對比的，而且是一種自成一格的混亂，雖然這種辦公桌會讓主管搖頭，但通常這類同事神經比較大條，所以反而很好相處，跟他說話不用怕東怕西，個性通常也較為外向，但有時太大喇喇，會不容易保守秘密。

對外擴張型

還有人自己的辦公區域還不夠，還會「擴張」到其他空間像是類公共區域、沒人坐的空位或是其他人沒在用的小空間，這類人通常有很強的主導慾望，一般偏好獨立作業，若有專案要跟他合作，通常會比較辛苦，溝通上很容易出現問題。

佈滿裝飾品

另一種人就是會把辦公桌當成自己的小天地，佈置的超級滿，而且會有很多人私人用品、擺飾等，這類同事通常在工作上很好配合，也不太會有企圖心，算是很穩定的一員，不過若不求工作上的成就感，自然就很喜歡聊八卦，會喜歡打探別人的秘密。