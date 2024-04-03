fb ig video ETtoday search mobile

林柏宏在紐約街頭耍帥西裝照連發！　曝愛犬有靈性私下研究「寵物行為」

>

記者鮑璿安／台北報導

隨著林柏宏全新電影作品《莎莉》上映，他擔任《Marie Claire 美麗佳人》2024年4月號封面人物，釋出最新的紐約街頭帥照，林柏宏也聊起最近對研究「寵物行為」很感興趣，直言跟家裡的狗狗相處了兩年，發現真的太有靈性 ，「以前沒養狗無法理解，但現在完全體會其中的奧妙，所以工作之餘想開始去研究動物行為方面的相關知識。」

▲▼ 林柏宏 。（圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

▲▼ 林柏宏 。（圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

▲ 林柏宏身穿COACH綠色麂皮夾克、藍色條紋背心 。（圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

林柏宏今年二月前往紐約時裝周，受邀擔任COACH 2024秋冬大秀看秀嘉賓，這次拍攝也在紐約進行，更驚喜迎來當地三年來第一場雪，團隊於中央車站、畢士達廣場取景，在一片銀白的湖泊景緻下，完成了最後的拍攝。林柏宏演繹最原汁原味的美式造型，以咖啡色皮質西裝外套疊搭黃色條紋背心，換上亮眼的卡其色西裝外套，拎起絎縫鴨子造型手袋，在鏡頭來回行走，流露一絲俏皮氣息。

▲▼ 林柏宏 。（圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

▲▼ 林柏宏 。（圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

▲林柏宏在紐約車站進行拍攝。（圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

敬業的林柏宏穿著單薄春裝捱著低溫拍攝，若有機會能夠在紐約Long Stay 的話，他表示，「想看很多的百老匯音樂劇、想看很多展覽，想去逛很多有味道的二手店，最大的目標是把中央公園各處都逛一遍。」至於下一個想去的遠方是哪裡呢？他笑說：「紐約是我不久前許願能來的地方，沒想到在2024年初實現了。目前去過最遠的地方應該是非洲了。」林柏宏也透露，有時來不及把心情寫下來，就進入另一個忙碌的階段。希望可以好好感受當下，好好去體悟每一道眼前的風景。

關鍵字：

林柏宏, 莎莉, MarieClaire, 紐約, 寵物行為

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

提早養成5個好習慣　早起先喝一杯溫水、存點錢改變生活品質

提早養成5個好習慣　早起先喝一杯溫水、存點錢改變生活品質

你是完美主義者嗎？一張圖檢測內心深層

你是完美主義者嗎？一張圖檢測內心深層

7.2地震餘震不斷　台北101取消上午記者會

7.2地震餘震不斷　台北101取消上午記者會

頭皮搔癢敏感？天氣轉熱「頭皮保養3原則」一次看 天生理財高手星座Top 3！第一名把賺錢當愛好　不炫富私下超低調 Jennie淡妝上陣全新美照曝！露迷人肩線辣翻　基本款內衣搭牛仔褲 營養師點名「3款地雷食物」　恐讓肌膚變更糟 想知道同事真實性格　看辦公桌秒知道 後續餘震家電安全檢查　「四不一沒有」天然氣、電器都要確認 7.2地震微風南京宣布4／3停業一天　業者：需全面安全檢修

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面