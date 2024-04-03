林柏宏在紐約街頭耍帥西裝照連發！　曝愛犬有靈性私下研究「寵物行為」

記者鮑璿安／台北報導

隨著林柏宏全新電影作品《莎莉》上映，他擔任《Marie Claire 美麗佳人》2024年4月號封面人物，釋出最新的紐約街頭帥照，林柏宏也聊起最近對研究「寵物行為」很感興趣，直言跟家裡的狗狗相處了兩年，發現真的太有靈性 ，「以前沒養狗無法理解，但現在完全體會其中的奧妙，所以工作之餘想開始去研究動物行為方面的相關知識。」





▲ 林柏宏身穿COACH綠色麂皮夾克、藍色條紋背心 。（圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

林柏宏今年二月前往紐約時裝周，受邀擔任COACH 2024秋冬大秀看秀嘉賓，這次拍攝也在紐約進行，更驚喜迎來當地三年來第一場雪，團隊於中央車站、畢士達廣場取景，在一片銀白的湖泊景緻下，完成了最後的拍攝。林柏宏演繹最原汁原味的美式造型，以咖啡色皮質西裝外套疊搭黃色條紋背心，換上亮眼的卡其色西裝外套，拎起絎縫鴨子造型手袋，在鏡頭來回行走，流露一絲俏皮氣息。

▲林柏宏在紐約車站進行拍攝。（圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

敬業的林柏宏穿著單薄春裝捱著低溫拍攝，若有機會能夠在紐約Long Stay 的話，他表示，「想看很多的百老匯音樂劇、想看很多展覽，想去逛很多有味道的二手店，最大的目標是把中央公園各處都逛一遍。」至於下一個想去的遠方是哪裡呢？他笑說：「紐約是我不久前許願能來的地方，沒想到在2024年初實現了。目前去過最遠的地方應該是非洲了。」林柏宏也透露，有時來不及把心情寫下來，就進入另一個忙碌的階段。希望可以好好感受當下，好好去體悟每一道眼前的風景。