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母親節最療癒香氛組合來了！亞洲熱賣冠軍現在入主

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

母親節檔期開跑，每天都要用的化妝品買好買滿之外，香氛之類的組合當然也要趁優惠入手，以下就盤點多款厲害的香氛系列，夏天要到剛好補貨起來。

＃DIOR 花漾迪奧淡香水隨身香水禮盒，售價6250元

▲DIOR,Maison Francis Kurkdjian,ilāpothecary,英草社,香水,嬌蘭,香氛,。（圖／品牌提供）

DIOR全亞洲最熱賣的花漾迪奧淡香水，一直都是不分年紀的受到廣大女性歡迎，這次推出絕美的100ml組合，不僅有絕美的柔金花語限量包裝禮盒，更是搭配淡粉色編織設計質感的香水隨身瓶，只送不賣真的要手刀搶起來。

＃Maison Francis Kurkdjian 70ml香水任選2支

▲DIOR,Maison Francis Kurkdjian,ilāpothecary,英草社,香水,嬌蘭,香氛,。（圖／品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian可以說是頂級香水的天花板，不僅在香味上不容易撞香，持久度更是無與倫比，買過真的都回不去，這次周年慶祭出任買70ml香水兩瓶就送Aqua Cologne forte 2ml小香4支，讓你把超經典的香氣通通帶回家。

＃ilāpothecary英草社 藍鬱晚香淡香精組，優惠價5280元

▲DIOR,Maison Francis Kurkdjian,ilāpothecary,英草社,香水,嬌蘭,香氛,。（圖／品牌提供）

可以說是英草社最受到大眾喜愛、最經典的No.27藍鬱晚香系列，淡雅的天然植萃芬芳搭配稍微有點輕甜的味道，真的是用完心情都會大好，垃圾情緒全清光，這次組合直接拿馥郁淡香精100ml、精油滾珠、濃縮空間噴霧，還有淡香精3ml，可以說是最療癒的首選。

＃嬌蘭 花草水語晨霧玫瑰淡香水禮盒，優惠價4340元

▲DIOR,Maison Francis Kurkdjian,ilāpothecary,英草社,香水,嬌蘭,香氛,。（圖／品牌提供）

嬌蘭旗下的水草水語系列最熱賣的晨霧玫瑰淡香水，獨家從法國空運來台香氛禮盒，超美的彩色花卉設計繽紛盒裝，裡面承裝75ml、7.5ml的淡香水，再搭配身體乳75ml，一整套香香公主配備就算是超完整，夏天再也不用臭烘烘。

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