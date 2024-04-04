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連假哪裡去？台北101「夢幻花園」絕美登場　 母親節黃金週國際精品最高回饋達13%

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▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時尚地標台北101逢迎春暖花開，4樓都會廣場「夢幻花園」現身，巧妙選擇與香氛融合的玫瑰、鳶尾、晚香玉、牡丹及嘉義洋桔梗，打造與精品香水相互輝映的時尚場景，結合秘境花園觀景台《蕨‧蘭之美》雲端花藝展，推出兒童兩人同行一人免費優惠，而母親節黃金週預購會也從4／3登場，30大國際精品，超過百件獨家與限量話題商品，搶先提供會員預購，最高還可享13%回饋。

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

▲101獨家BOUCHERON Epure系列Pégase陀飛輪腕錶（左）；海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列Graffiti腕錶，搭配粉色鱷魚皮錶帶（右）。（圖／業者提供）

精品時尚地標台北101購物中心，從4／3至4／9推出黃金週母親節預購優惠，邀請會員入館優先選購獨家限量商品，使用聯名卡或中國信託信用卡，全館國際精品、流行生活、美妝香氛及觀景台，當日單筆消費滿6,000送600元抵用券，高達10％回饋等同週年慶；珠寶腕錶單筆滿3萬元送1,500元抵用券；聯名卡再享最高3%回饋，意即最高可達13%。

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

▲101獨家BVLGARI_Serpenti Forever編織手提肩背包。（圖／業者提供）

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

▲PIAGET Altiplano系列 Undulata 18K白金超薄手動上鏈陀飛輪工藝腕錶；FENDI Flip 摺疊包。（圖／業者提供）

此外，還可現場申辦聯名卡，台北101推出TAIPEI 101 MALL APP快發快綁服務，快速核發購物樂趣立刻，而黃金週期間完成快發快綁的顧客，單筆消費滿1萬元，還可兌換鼎泰豐小籠包5入。

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

適逢清明連假，館內春季夢幻打卡點「夢幻花園」，也於購物中心四樓都會廣場亮相，花園中央象徵著生命泉源的大樹之母，周邊以玫瑰、鳶尾、晚香玉及牡丹，以及繽紛美麗的「洋桔梗」點綴，繁花簇擁場景結合精品香氛，即日起至5／12，即便在室內也能體驗春天賞花優雅風情。

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

▲台北101秘境花園觀景台最新登場內容「山林多感體驗區」。（圖／業者提供）

▲台北101秘境花園觀景台最新登場內容「山林多感體驗區」。（圖／業者提供）

而精品香氛也結合「夢幻花園」，推出一系列主題體驗，4／7前Jo Malone London展出全新「英倫古董市集」系列，透過薑汁汽水與異國風情的香料重新詮釋英國文化；4／8至4／21GUERLAIN「嬌蘭香氛世家 藝術沙龍高訂展」，可一窺訂製香水的奧秘；4／22至5／12則有Montblanc「探索匠心」系列經典男性香水上陣。

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

因應母親節即將來臨，台北101線上快閃花坊也於4／3啟動，提供兩款康乃馨花束預訂，包括繽紛或粉紫色系花束，4／30前預訂享早鳥優惠價699元，比市價便宜一半。5／1起恢復原價1,500元，消費者可於5／3至5／12期間帶媽媽入館取花，一同輕鬆歡慶母親節（線上預購網址）。

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

▲母親節花束繽紛款。（圖／業者提供）

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

▲母親節花束粉紫款。（圖／業者提供）

為串聯台灣之美，秘境花園觀景台與嘉義縣政府合作的《蕨‧蘭之美》春遊阿里山，全台最高高空花藝特展，由花藝大師凌宗湧設計策劃，透過洋桔梗、高山百合、文心蘭等嘉義特產花卉，結合台灣特有種蘭花及蕨類植物，現場還有「山林多感體驗區」，感受梅花鹿、獼猴、石虎、台灣藍鵲等台灣原生物種穿梭其中，觸摸木頭紋理，透過精油擴香聞到阿里山千年檜木的香氣，讓觀者身心沉浸在絕美森林中。

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

另為歡慶兒童月，台北101在4／30前推出7至12歲孩童雙人同行一人免費優惠（須有一位成人購票陪同），配合台北市教育局兒童月活動，國小以下兒童持「探索手冊」到觀景台89F紀念品店，還可免費兌換「台北101紀念小禮」一份（限量101份，每人限兌換一份）。

▲台北101推出黃金週預購優惠，4樓夢幻花園絕美登場。（圖／業者提供）

關鍵字：

台北101, 夢幻花園, 精品香水, 母親節, 特展

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