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巧克力、糖果隨身帶！營養師曝「地震防災包」食物準備6大指南

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▲▼營養師曝「地震防災包」食物準備6大指南 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

強震襲台，餘震至今不斷，為了防範未然，地震防災包準備好了嗎？營養師高敏敏分享「食物準備指南」，以下6大準則必須牢記！

營養師高敏敏解釋，防災包內的食物，簡單來說就是選擇「打開即食」的食物，不用加熱、不用其他工具，就是最適合防災食物，提醒大家食物應該準備三天以上的量，防災包中的食物要定期確認是否過期。

#準備食物6大原則

1. 耐存放食物
2. 常溫保存
3. 清淡食品
4. 不需烹煮
5. 方便攜帶
6. 不易引起過敏

▲▼營養師曝「地震防災包」食物準備6大指南 。（圖／Unsplash）

高敏敏表示，防災包內的主食可優先選擇吐司、麵包、蘇打餅乾，次要選擇為泡麵、玉米罐頭、麥片，她解釋碳水是我們補充能量的重要來源，因此在緊急時刻更為重要。

其次是維持人體機能的蛋白質，可以優先選擇豆乾、保久乳，次要選擇冷凍毛豆、調理包和鮪魚罐頭，優質蛋白質可以鞏固免疫力、修復人體肌肉及細胞，防災時更要積極補充。

▲▼營養師曝「地震防災包」食物準備6大指南 。（圖／Unsplash）

含有膳食纖維的 蔬果也記得要準備，優先選擇小黃瓜、香蕉、蘋果、蔬果汁，次要選擇蘑菇罐頭、番茄罐頭、鳳梨罐頭，天然的維他命C、植化素 可以對抗疫情時緊張的壓力、幫助抗發炎。

除了這些食材以外，充足水分也很重要，根據根據內政部消防署公告，每人每日至少3公升（飲用水及料理食物所需用水），而每日最低水分攝取：體重(kg) x 15ml，也可以在包包裡放上巧克力、堅果棒、小包的鹽巴/糖果，必要時刻補充營養、能量。

▲▼營養師曝「地震防災包」食物準備6大指南 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

防災包, 食物準備, 營養師, 強震, 地震

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