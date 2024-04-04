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連假去哪玩沒想法？好玩好拍快閃店還有免費保養可以拿

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

連假4天在台灣想不到哪裡可以去玩嗎？以下幫妳盤點多個好康可以拿又有冷氣吹、逛街吃飯都方便的好去處，假日沒有想法那就看這邊。

＃伊麗莎白雅頓 雙AA醇逆時空仙女樂園

▲伊麗莎白雅頓,資生堂,SALTRAIN,快閃店,。（圖／品牌提供）

慶祝全新的玫瑰金粉膠囊的誕生，雅頓在台北忠孝SOGO舉辦快閃店活動，只要加入品牌官方IG、FB或是line好友，並且在專櫃完成保養諮詢，就可以免費獲得早C晚A養膚體驗兩件組，還有15分鐘時空美肌仙女養膚記的櫃邊保養體驗，不限任何消費金額還可以玩娃娃機，最大獎直接帶回玫瑰金抗痕膠囊（90顆），真的有夠棒。

＃資生堂 全新激抗痕系列震撼新品快閃店

▲伊麗莎白雅頓,資生堂,SALTRAIN,快閃店,。（圖／品牌提供）

同樣在忠孝SOGO的圓形廣場，資生堂也針對全新上市的激抗痕亮采緊緻霜系列，推出超美的限量快閃活動，直接把粉絲一秒帶到日本山形縣，探索東方緋紅花的神秘抗老能量，只要完成指定任務就可以兌換最強激抗痕戰隊豪華大禮包乙份。

＃SALTRAIN 聯合實體快閃店

▲伊麗莎白雅頓,資生堂,SALTRAIN,快閃店,。（圖／品牌提供）

韓國創下65分鐘熱銷七萬條超強紀錄的SALTRAIN，其頂級灰鹽牙膏更是明星商品，甫在台灣上市就與P+純淨佳旗下多個品牌在新光三越信義A11東大門舉辦快閃店，全櫃正價單品兩件88折，還有65折起超特惠組合，另外還有多重活動優惠可以參加。

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關鍵字：

伊麗莎白雅頓, 資生堂, SALTRAIN, 快閃店

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