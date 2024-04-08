包・開箱／張員瑛超燒帶貨Miu Miu新水桶包！大容量多背法、焦糖色更可愛

記者鮑璿安／專題報導

Miu Miu近年來表現強勢，2023年全年財報顯示銷售額全年增長58%，Miuccia Prada身為領導者功不可沒，成功形塑出Z世代所嚮往的自由甜美態度。而2024春夏系列的話題包款之一，品牌最新主推款式「皮革水桶包」，連韓團IVE 成員張員瑛都拎上，更是當下眾多「Miu Miu Girl」的穿搭關鍵，一起來開箱包袋的設計細節！





▲Miu Miu 2024春夏系列是創意總監Miuccia Prada對獨特性格的擁抱。（圖／品牌提供）

▲2024春夏皮革水桶包。（圖／品牌提供）

Miu Miu 2024春夏系列是創意總監Miuccia Prada對獨特性格的擁抱，汲取「服裝原型」概念打破常規穿衣方式，因此本季陸續出現許多令人印象深刻的造型，包含泳裝、運動服甚至是男士泳衣，與寬大尺寸的西裝外套進行碰撞疊搭，演繹出深刻的生活痕跡，也成為當下Y2K風潮的一種另類延伸。 秀上多款大容量手提包，看似被凌亂裝入物品，被隨意放入的高跟鞋、各種衣物所填滿，意味著包款真正走入生活。

▲皮革水桶袋形塑了柔軟起伏的舒適外觀，可調整的粗肩帶搭配細緻精巧的皮革抽繩元素。（圖／品牌提供、翻攝自官網）



Miu Miu在2024春夏主推的焦糖色皮革水桶袋，形塑了柔軟起伏的舒適外觀，下寬上窄的標準水桶包廓形，呈現屬於Miu Miu女孩的青春氣息，當中更是實用性的展現，貼心的大容量版型，柔滑皮革碰撞亞麻布襯裡形成內外對比，並透過可調整的粗肩帶搭配上細緻精巧的皮革抽繩元素，展現出不同於以往的率性氛圍；而中央鮮明的壓印字母標誌，不多不少恰到好處為這款手袋注入經典氣息。以肩背、手提的多元演繹方式，融入各種日常穿搭風格。





▲韓團IVE 成員張員瑛拎上黑色皮革水桶包。（圖／翻攝自IG）

Miu Miu品牌大使、韓團IVE 成員張員瑛更是將品牌甜美叛逆的風格展現得淋漓盡致，這次自然沒錯過拎上皮革水桶袋的機會，她搶先示範學院風的經典搭配，條紋套裝、白襪和樂福鞋，與手中的黑色包款相得益彰，話題助攻這款大勢水桶包。

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Balenciaga Rodeo

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

DIOR LADY D-SIRE



▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。