星巴克4／8起連兩天買一送一　趕走連假後Monday Blue

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）



記者蔡惠如／綜合報導

連假後的首個上班日，是找回打拚心情的時候了，星巴克明（4／8）起一連兩天，推出特大杯買一送一優惠，是時候揪開一起來振奮精神了啦，伯朗咖啡館4月每周一也祭出好友分享，路易莎黑卡會員則在11點前享咖啡第二杯半價優惠！

星巴克4／8、4／9限定兩天，推出「開工好時節 上班不孤單 好友分享日」，讓消費者在連假後首個上班日，能有特大杯的小確幸，活動期間上午11店到晚上8點期間，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依然不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。優惠門市也有限制，詳細資訊請看文末列表。

路易莎黑卡會員優惠也在2月底宣布續行至4月底，故黑卡會員在上午11點前至店購買特定咖啡品項，可享第二杯半價優惠。

伯朗咖啡館在4月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。