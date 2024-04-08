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最強陣容！安海瑟薇挑戰性感馬甲裙、影帝席尼墨菲穿Versace帥翻

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記者鮑璿安／綜合報導

席尼墨菲（Cillian Murphy）憑藉電影《奧本海默》奪下奧斯卡新科影帝，連時尚圈也被他極具魅力的面孔所吸引，Versace驚喜釋出全新Icons系列形象廣告，超強陣容由安海瑟薇（Anne Hathaway）與席尼墨菲出鏡，兩人換上簡單的黑西裝輕鬆成為鏡頭焦點。

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲安海瑟薇身為Versace熟面孔，頂著一頭蓬鬆亂髮出鏡全新Icons系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

這組全新形象廣告由攝影組合Mert & Marcus掌鏡拍攝，以簡潔背景彰顯人物張力，安海瑟薇和席尼墨菲受邀演繹Versace Icons系列服飾，安海瑟薇身為Versace熟面孔，頂著一頭蓬鬆亂髮出鏡，演繹俐落版型的排扣西裝和短褲，搭配及膝黑靴流露帥氣面貌；更換上另一套超緊身的馬甲納帕皮革裙，讓傲人曲線一覽無遺，手中則拿著經典Medusa '95 包款，飾有標識皮質環帶點綴，成為本季的主打款式。

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲席尼墨菲詮釋的修身西裝以及針織上衣等單品，彰顯出多變的日常造型 。（圖／品牌提供）

而席尼墨菲詮釋的修身西裝、長版風衣以及針織上衣等單品，彰顯出多變的日常造型，運用Medusa '95金屬配件等品牌經典元素增添時髦色彩。席尼墨菲也表示：「此次同 Donatella 合作，從視覺創意層面的分享，到選定 Fontaine’s D.C. 樂隊的音樂作為背景，我們一同創造出這一深度演繹個人風格的形象廣告，Versace Icons 系列以優質面料及卓越剪裁打造而成，每款作品都散發出強烈的自信氣場，完美契合我對美的看法及視角。」

▲▼ｆｅｎｄｉ。（圖／品牌提供）

▲▼ｆｅｎｄｉ。（圖／品牌提供）

▲Kate Moss 及其女 Lila Grace Moss 登上Peekaboo 形象廣告。（圖／品牌提供）

同時，超模Kate Moss 及其女 Lila Grace Moss是FENDI品牌好友，繼她們首次以母女身分同台為藝術總監 Kim Jones 在 FENDI 首個高級訂製服系列走秀之後，這次登上Peekaboo 形象廣告，在英國時尚攝影師 Craig McDean 的鏡頭下，流露出最真摯親密的母女情誼。Lila Grace Moss換上與母親同色的緊身洋裝，眼神中更帶鋒芒，頂著一頭亮眼金髮，承襲母親的時尚基因，站在Kate Moss旁同樣超有氣勢。兩人完美詮釋 Peekaboo 包款，各自提上品牌標誌設計，極為柔軟的 Cuoio Romano 天然粒面皮革、招牌手工縫製的粗大縫線和純銀飾牌，細膩手工藝裝點出奢華本質。

關鍵字：

Versace, Icons, 影帝, 席尼墨菲, 安海瑟薇

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