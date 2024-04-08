9m88「辣妹穿搭」忍不住包色厚底鞋　與Ozone搶逛三葉草打卡點

記者鮑璿安 ／台北報導

adidas Originals於信義區威秀廣場打造快閃「三葉草復古玩色街區」，今（8日）邀請歌手9m88、男團Ozone搶先踩點，群星演繹T-TOE系列中經典SAMBA款式進化版，示範復古色調潮流穿搭，9m88私下就是品牌愛好者，對腳下的厚底鞋更是愛不釋手，直言看到不同色的鞋款就忍不住一直入手。

▲歌手9m88、男團Ozone搶先踩點「三葉草復古玩色街區」。（圖／品牌提供）

9m88以鵝黃色短版上衣和藍色短裙營造繽紛感受，腳踩最新推出黑色SAMBAE鞋款，焦糖色厚底設計非常吸睛，她表示：「今天走一個撞色的多巴胺搭配，鞋子是samba升級版本SAMBAE，底部有加厚，穿起來很高挑，很適合辣妹穿搭」。她這次也搶先體驗快閃裝置，對於時髦紅時空遊戲區感到十分新鮮，認為很適合打卡。

▲9m88腳踩最新推出的黑色SAMBAE鞋款。（圖／品牌提供）





▲Ozone成員們以不同adicolor色彩服裝搭配，腳踩最新黑與白SAMBA XLG鞋款呈現復古造型。（圖／品牌提供）

▲「三葉草復古玩色街區」於信義區威秀廣場登場，與CAFE!N推期間限定藍莓口味霜淇淋。（圖／品牌提供）

Ozone成員們以不同adicolor色彩服裝搭配，腳踩最新黑與白SAMBA XLG鞋款呈現復古造型，獨特的放大三線細節與焦糖中底為一大特色，他們表示今天的穿搭讓每個人都有專屬色調，而且也被現場巨大的SAMBA球鞋打卡裝置所吸引。「三葉草復古玩色街區」以繽紛色彩為快閃活動打造趣味互動設施，全區分為原創藍復古街區、時髦紅時空遊戲區、音樂黃潮流街區、酷玩紫綠玩色遊戲區、三葉草復古創作基地。同時，品牌與CAFE!N推期間限定跨界合作，包含adicolor 玩色咖啡杯裝的特調飲品、藍莓口味霜淇淋等，於全台指定店點巡迴登場。

▲李知恩 (IU)示範本次的 327 春季新色，上身以Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配。（圖／品牌提供）

同時，New Balance 則請到亞太區形象大使李知恩 (IU)示範本次的 327 春季新色，上身以Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配，散發春日午後的慵懶氛圍。鞋款矚目的N字標誌與鞋後跟的泡泡越野大底，迎接春季到來，也注入大膽且活潑的新色 ─ 分別有U327WRA「天空藍」、U327WRB「岩石灰」與U327WRC「夕陽橘」，再以復古的米白色中底，讓整體配色更加百搭與和諧。

▲New Balance 327 & 574 春季新色。（圖／品牌提供）