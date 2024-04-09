新手入門好時機！生物纖維面膜下殺3.9折必搶

記者李薇／台北報導

精選的限定組合通常不僅會有折扣優惠，或是獨家的單品合作，身為品牌粉絲當然要擁有，以下就分享多款美妝好物組合，立刻掌握。

＃寵愛之名 亮白淨化光之鑰生物纖維面膜7片＋亮白淨化光之鑰精華101ml，優惠價3299元

寵愛之名的生物纖維面膜一直以來都是熱賣好物，甚至有不少遊客來台灣就是專門找它，這次針對品牌經典明星商品亮白淨化光之鑰系列，推出優惠的組合，不僅紀念品牌20周年生日，更是將售價下殺到3.9折，直接回饋給粉絲。

＃簡單 經典三步驟加大組，優惠價7090元

MIT保養品牌簡單以文青質感受到年輕族群喜愛，這次針對旗下最熱賣的經典商品，推出容易入門的組合，包含：玫瑰青春露、淡斑精華、賦活精萃三款大容量的單品，一次等於可以用到年末，簡單三步驟就可以完成日常保養。

＃L. ERICKSON x AVEDA 聯名禮盒

慶祝地表最強髮圈L. ERICKSON來台10周年，品牌不僅推出優惠活動，也與髮品品牌AVEDA推出聯名禮盒，只要上品牌官網或是專櫃，就可以挑選粗版彈力髮圈5入組，共有4種配色可以挑 選，然後搭配蘊活煥欣豐盈菁華30ml、花植結構重鍵精華25ml、隨行按摩梳，超值優惠立刻入手。