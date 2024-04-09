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IU撞衫舒華、Winter！台北演唱會穿超辣牛仔裙　曬長腿比例好驚艷

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記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU（李知恩）時隔5年來台開唱，6日、7日連續2天在台北小巨蛋演出掀起討論，而她除了暖心加碼多首安可曲之外，連舞台造型也非常用心，一口氣換上運動、Y2K等風格的表演服寵粉，其中一套牛仔裙造型則撞衫了韓團(G)I-DLE台灣成員舒華、aespa的Winter等人，可以說是韓圈超火紅的穿搭。

▲▼IU小巨蛋開唱（圖／EDAM娛樂公司提供）

▲IU在台北小巨蛋開唱，穿著英國街頭潮牌 Jaded London的丹寧連身裙演出。（圖／EDAM娛樂公司提供）

IU這次穿著英國街頭潮牌 Jaded London的丹寧連身裙登台演出，用以解構剪裁彰顯濃濃的Y2K風格，更將醒目的腰帶放大於胸前，整體腰線下移許多，營造出低腰性感氣息，和率性的丹寧材質形成對比，遊走出纖細身材。IU一頭仙氣長髮加持，與歌迷們暖心互動，舞台魅力一流。

▲▼ iu、舒華 。（圖／翻攝自YouTube）

▲(G)I-DLE台灣成員舒華（左）以標誌性的中分長直髮搭配這套牛仔褲 。（圖／翻攝自YouTube）

這套表演服其實一點也不陌生，除了IU穿著之外，連(G)I-DLE台灣成員舒華、aespa的Winter等人都演繹過，舒華在《Queencard》MV之中，以標誌性的中分長直髮搭配這套牛仔褲，疊搭愛心蝴蝶結項鍊，超有個人風格。而Winter則以細長絲巾疊搭，彰顯頸部曲線，同樣深受粉絲們的喜愛。

關鍵字：

IU, 台北演唱會, 韓星, 穿搭, Y2K

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