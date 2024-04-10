抗老有感！3款「A醇保養」推薦　溫和不刺激超加分

記者曾怡嘉／綜合報導

近來A醇保養蔚為話題，可說是抗老保養中的明星成分，不少人希望藉由A醇成分維持青春，但又擔心肌膚耐受度，更在意是否會造成敏感不適問題，隨著A醇保養普及，各大品牌在重視功效同時，更在意產品是否溫和不刺激，《ET FASHION》盤點3款A醇抗老產品，跟著下手不踩雷！

臺安醫院皮膚科主任曾德朋表示：肌膚會需要抗老主要是隨著年齡漸增，和肌膚彈性的流失有關，同時老舊皮膚角質的汰換速率也會下降，更增加了皺紋的生成機會，澎潤飽滿的臉蛋就這樣一去不回。所以抗老的二大面向，除了要撫平既有的紋路以外，更需要讓肌膚維持在青春狀態。曾醫師指出，Ａ醇為什麼近年來特別流行，就是因為身為黃金抗老成分的A醇能幫助淡化細紋和皺紋，若搭配抗老化物的成分，更能保護肌膚、延緩老化。

#露得清

▲露得清 肌緻新生A醇精華，30ml，1,099元。

全新肌緻新生A醇系列，內含高純度A醇、抗老化物幫助對抗老化，為了緩和Ａ醇可能帶來的刺激感與肌膚不適，這次更加入溫和安撫精萃，能最大限度降低A醇的刺激性，減少肌膚不適感，A醇新手也可以安心使用。

#資生堂

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 膠原A醇超導抗皺精華，15g，2,000元。

內含高純度A醇，撫紋同時增加肌膚保濕力，添加全新研發複方成分，幫助軟化僵化角質，協助高純度A醇迅速滲透，高濃度膠原蛋白GL，潤澤肌膚超有感。



#EVE LOM

▲EVE LOM 全能逆時新生多效乳霜，50ml，5,200元。

從大馬士革玫瑰萃取出純露與精油的雙層型態，注入 全能逆時新生多效乳霜中，添加更高的牻牛兒醇與金合歡醇成分，幫助安穩、密集修護，同時增加肌膚彈性。