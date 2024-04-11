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錶展直擊／卡地亞錶面照鏡子好有趣　斑馬與鱷魚邂逅鑽錶吸貴婦

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▲▼Cartier,VCA,Chanel watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞Reflection de Cartier白K金雪花鑲嵌鑽錶。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

華麗珠寶錶是藝術美學的結晶，卡地亞（Cartier）於正在瑞士日內瓦熱烈舉辦的Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，端出鏡像映照設計的Reflection de Cartier腕錶，以及猶如斑馬與鱷魚邂逅的動物造型腕錶，既能顯示時間，又具珠寶手環的強烈裝飾性，完美融合製錶與珠寶工藝。

▲▼Cartier,VCA,Chanel watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞Reflection de Cartier鑽錶的面盤會如照鏡子般映照在另一相對的拋光面上。

▲▼ Cartier,VCA booth 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲卡地亞展館牆面裝飾立體鱷魚圖案，點出今年錶款重點為動物珠寶錶。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼Cartier,VCA,Chanel watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞TIGRÉE珠寶腕錶，鑲嵌沙弗萊石和圓形明亮式切割鑽石。

卡地亞以開口式手環造型的Reflection de Cartier腕錶，線條俐落並結合鏤空設計，斜面處理的錶盤與另一端拋光鏡面兩兩相對，隨著手腕轉動可見錶盤映照在鏡面上，更添佩戴樂趣，款式包括黃K金和玫瑰金錶款，白K金鑲鑽錶款及兩種白K金鋪鑲彩色寶石錶款。而動物系列珠寶錶，此次以抽象手法詮釋，橢圓形輪廓盤繞於菱形錶盤猶如鱷魚蓄勢出擊的姿態，但鑲嵌毛皮上又以真漆手工繪製如斑馬的條紋，引人入勝。

▲▼ Cartier,VCA booth 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲梵克雅寶大自然主題展館，藉由光線改變演繹一天時間的流逝。（圖／記者陳雅韻攝）

而以詩意時計著稱的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），於錶展打造大自然主題展館，光線隨時變化演繹一天時光流逝，並延續美好傳統展示精密且精巧的自動機械裝置，新作Bouton d’Or致敬1930年代的同名珠寶，打造絢麗的黃金花束，隨著啟動裝置花束會逐漸綻放，升起頭戴鑽石冠冕、身穿藍彩玫瑰金羽衣的仙子在其中翩翩起舞，她指間的水滴形鑽石隨著舞步輕搖，夢幻極了。

▲▼Cartier,VCA,Chanel watch 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Bouton d’Or自動機械裝置啟動時，頭戴鑽石冠冕、身穿藍彩玫瑰金羽衣的仙子在盛開花田上起舞。

香奈兒（CHANEL）則從香奈兒女士工作坊的設計美學、裁縫師們採用的工具獲得啟發，頂針、裁縫剪刀及別針等元素融入新錶設計，驚豔全場之作是身價突破8100萬元的Couture Workshop音樂座鐘，24小時與分鐘時標顯示於底座捲尺圖騰，藉由一顆珍珠固定長階梯形切割鑽石指時間，主視覺於鑽石水晶燈下，呈現5座會轉動並點綴鑽石的訂製服人檯，品牌為此設計一把鑽石鑰匙為音樂盒上鍊，此精巧鑰匙可搭配珍珠與鑽石長鍊作為項鍊佩戴，於開展首日已被藏家下訂。

▲▼Cartier,VCA,Chanel watch 。（圖／公關照）

▲香奈兒Couture Workshop 音樂座鐘，上鍊的鑽石鑰匙可搭配長鍊當項鍊佩戴，81,059,000元。（圖／香奈兒提供）

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關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟, Cartier, 卡地亞, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, CHANEL, 香奈兒

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