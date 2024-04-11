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LE CREUSET母親節系列粉浪漫　高顏值COOKUT美美堆疊省空間

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▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）

▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著母親節腳步近了，居家新品也推出不少浪漫柔美的單品，在台有不少粉絲的法國鑄鐵鍋LE CREUSET因應節慶，以「新娘系列」填母愛，柔粉的主色相互搭配怎看都順眼，而巢家居也開賣法國時尚美型鍋具品牌COOKUT，以優雅飽和的色系，推出一系列鍋具相關系列，主打可堆疊收納，小空間也能釋放療癒風情。

▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）

在台受貴婦青睞的LE CREUSET因應母親節，為媽媽們打造出春意無限的居家氛圍，以浪漫優雅的薰衣草紫、仙氣滿點的杏仁奶茶、嬌嫩甜美的貝殼粉，以及設計充滿花朵綻放意象的蕾絲花語系列瓷器，讓愛好者準備換季自家餐桌。

▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）

而本季特別推出帶點甜蜜感的「新娘系列」，以貝殼粉搭配海岸藍色系，呈現柔和又不失時尚的對比，海岸藍襯托平靜清新，貝殼粉則點綴甜美浪漫，兩者相互輝映，營造出一種迷人又和諧的視覺效果，輕鬆在桌上迎接春天，新單品售價1,100元起。

▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）

巢家居開賣COOKUT「INCREDIBLE輕量陶瓷不沾鍋系列」，主打以天然材質製作，鑄鋁作為內層以及陶瓷的表面塗層，除了輕量化，更有著優異的不沾鍋特性，陶瓷燉鍋重量僅有傳統燉鍋的四分之一，搭配鍋底不鏽鋼的材質可均勻受熱，慢燉料理沒問題，此外該系列還有平底鍋、深鍋及片手鍋等，單品售價1,900元至4,600元。

▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）

該系列提供4種色彩，包括雪白、棉花粉、霧灰與墨綠，為廚房注入了寧靜與療癒感。不論是成套選購或是撞色系搭配，都能為餐廚空間增添生活情趣與層次。另售「INCREDIBLE可拆式輕量陶瓷不沾鍋七件組」，包含20公分片手鍋、24公分平底鍋以及28公分平底鍋，兩個可拆把手，不論是上菜或是爐具間調度都方便，搭配收納墊布，能夠方便堆疊收納，七件組原價6,600元，特價5,280元。

▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）▲LE CREUSET、COOKUT春夏鍋具新品。（圖／各業者提供）

關鍵字：

鑄鐵鍋, 瓷器鍋具, 不沾鍋, 母親節, 廚房設備

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