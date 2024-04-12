《淚之女王》最佳註解　「婚姻就像夏夜開的冷氣，想要的溫度不同」

文／女子學

門不當戶不對的婚姻，是戲劇中常見的老梗。《淚之女王》雖也用之，卻將傳統的男尊女卑轉換，農村之子白賢祐（金秀賢飾）與財閥繼承人洪海仁（金智媛飾）因相愛，最終步入禮堂，可說是令人稱羨的浪漫美談。但愛情的泡影仍難以承載現實，結婚三年後，兩人的關係迎來了危機，而他們又將如何面對？

《淚之女王》中的對話台詞，將愛情、婚姻這些人生課題細膩描繪，不過更重要的是，它們傳達出了幸福的本質。所謂的幸福，不是過得錦衣玉食，而是在平淡的生活中，有你有我，也許前路漫漫，更不知會發生什麼事，但仍能真心地陪伴彼此，度過每一個關卡，而過程中的酸甜苦辣，也終將燦爛我們。

▲《淚之女王》劇照。（圖／tvN，下同）

「只是非常偶爾意外地，難得有一天覺得幸福，我就是靠著那一天撐下來，這就是婚姻，就是人生。」



王子與公主從此便過著幸福快樂的日子，童話的結局之所以美滿，是少了現實中的柴米油鹽醬醋茶。「我們是因為愛而結婚，為什麼婚後就不愛了呢？」道盡了多少夫妻的心聲，婚前愛得難分難捨，婚後卻變得相敬如冰？或許是自以為的「套牢心態」成了愛被蠶食的起因。

「愛」不是萬靈丹，可以讓人時時處在幸福之中。當賢祐向家人傾訴他在婚姻中的不快樂，父親的回覆一語中的，不僅傳達出了真實婚姻的樣貌，也提出了自身的應對之道。不是費盡心機就能感到幸福，相反地，它自然而然來到，可能是陷入負面情緒時，另一半馬上接住你的暖心行為，甚至是孩子不經意的舉動、笑容，在生活中微小但富有能量的一切，都能使我們勇敢面對未來的每一天。

「我想要和當年一樣，一起散步，一起喝茶和吃飯，還有把過去沒聊的都聊一聊，那樣應該會很不錯，要是可以每天都那樣，那就太好了。」



賢祐入贅般的苦楚，慢慢地消磨了他的自尊與耐心，而海仁忙於事業，還有傲嬌個性使她難以說出真正心意，彼此間因此造成了不少矛盾，關係也愈來愈不平等，「婚姻就像夏夜開的冷氣，想要的溫度不同。」便是最佳的註解。

賢祐與海仁看似漸行漸遠，但還是在意著彼此，只是當局者迷。其實海仁想要的不多，這段話便是她的「幸福」，若是她能更加坦誠表達自己的真正心意，或許就能讓賢祐看見藏在她女王外表下的溫柔之心。

卓別林曾道：「人生近看是悲劇，遠看是喜劇。」雖然《淚之女王》定調為浪漫喜劇，而金秀賢的「可愛」演技，以及劇中的某些情節，更是讓人捧腹大笑，但在這些詼諧的表象下，藏著的是種種發人省思的觀點。不過，喜劇抑或是悲劇，因人而異，但我們若能綜觀之，或許就能更悠然地面對自我。

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