日星巴克超夯「哈密瓜星冰樂」回歸！滿滿果肉混合奶油螞蟻人最愛

記者鮑璿安／台北報導

隨著初夏的氛圍逐漸濃郁，日本星巴克每年熱門限定飲品「哈蜜瓜星冰樂」終於回歸了！直接將哈密瓜清爽可口的果肉混合濃郁奶油，喝完一杯就像是吃了一整顆哈密瓜，有夠罪惡。





▲日本星巴克「哈蜜瓜星冰樂」登場。（圖／翻攝自星巴克官網）

「哈蜜瓜星冰樂」一直是許多人最愛品項，這次選在櫻花季後回歸，於2024年4月10日上市，而且口感也再次進化，以哈密瓜所製成果肉綿密混合綠色果醬，更吃得到Q彈的果凍，從色澤上就能夠感受到滿滿的夏季愉悅氛圍，豐富口感帶來多層次甜味，搭配上濃郁的哈密瓜鮮奶油於頂端，可說是哈密瓜控的最愛飲品了。





▲葡萄牙式甜甜圈malasada、藍莓起司蛋糕以及巧克力麻糬球。（圖／翻攝自星巴克官網）

另外，也帶來了葡萄牙式甜甜圈malasada ，包有哈密瓜奶油內餡，同時也有藍莓起司蛋糕、巧克力麻糬球，成為完美的下午茶搭配，在日本的民眾不妨嘗試看看。





▲日本哈根達斯帶來了「提拉米蘇餅乾脆餅」和「杏仁焦糖餅乾」2種新口味。（圖／品牌官網）



同時，日本「哈根達斯」在3月底迎來新口味，提拉米蘇餅乾脆餅以甜味的提拉米蘇為基底，將馬斯卡彭冰淇淋混合濃縮咖啡醬，因此吃起來口感不膩，上面更加入了略帶苦味的黑可可、巧克力餅乾脆餅，放入口中超多元，碰撞出新滋味。