台灣宜得利宣布300款商品降價　降幅最高30%

▲台灣宜得利宣佈降價店內300款商品，此為微風松高店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年日幣持續走低，日本宜得利近期宣布，將旗下3600個商品進行降價調整，同時台灣宜得利也宣布跟進，店內300款商品3月起陸續調降，最高降價幅度達30%，業者表示，調降品項包含抽屜收納盒、省空間十字型衣架、磁吸式收納系列等小坪數好物，以及居家必備各式耐熱防潮容器、質感輕量食器、多功能清潔小物等。

▲宜得利台灣官網已標出降價單品，有些還在「降價中」。（圖／翻攝宜得利官網）

日幣從一年前開始出現數十年前才會有的「1：5」匯率，雖成功吸引大量旅客在疫後造訪，大賺觀光財，卻在國內市場引起蕭條現象，而在海外擁有據點的日本企業也備受挑戰，居家品牌宜得利母集團似鳥昭雄會長日前公開「不漲價宣言」引發討論，此外從3月起日本店內還有多達3600款商品宣布調降。

台灣宜得利日前也宣布跟進此調降政策，宣布店內300多款商品價格調降，降幅最高可達30%，包括食器與周邊商品，枕頭與寵物用品、收納器具等，還有一些居家防臭、防滑墊等，多數單品降價約在10元至50元左右，目前降價商品熱門銷售第一為雕刻陶器馬克杯，原價99元，降價後89元；飯店式樣枕枕頭 N HOTEL3 STD，原價599元，降價後549元；防蟲餐櫥墊原價179元，降價後149元。

而降幅較大單品還包括磁吸式廚用垃圾桶，原價599元，降價後549元；磁吸式廚用垃圾桶原價149元，降價後119元；矽膠料理用夾、湯勺等也都從179元的原價，降至149元。

▲宜得利降價單品磁吸式廚用垃圾桶（左）；矽膠料理用夾（右）。（圖／翻攝宜得利官網）