隋棠愛310萬銀色雲朵椅、邱澤想要145萬飛鏢箱　LV把台中百年建築變展場



▲LV在台中大屯郡役所舉辦Crafting Dreams典藏工藝展。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台中報導

LOUIS VUITTON在1924年建造完成、至今百年歷史的台中大屯郡役所，舉辦Crafting Dreams典藏工藝展，包括硬箱、傢俱、珍稀皮革包等，規劃了6個展間展出超過5百件作品，相當精彩。逛完展，邱澤透露最想要145萬元的飛鏢硬箱，「家裡有這個可以同樂，感覺蠻有趣的」。隋棠則相中310萬元的銀色雲朵沙發，她大讚：「很適合放在任何一個空間當亮點。」

▲邱澤、隋棠到台中出席LV Crafting Dreams典藏工藝展。

Crafting Dreams典藏工藝展是LV在服裝、配件之外的不同面向，強調工藝也深入生活，每年都有新成員加入，為歡慶其中的Objets Nomades生活藝術傢俱系列成立10年，蛋殼般的Cocoon吊椅被改造成閃耀的Disco Cocoon，以超過1萬枚鏡子馬賽克手工打造，就像一顆大型的迪斯可球，非常耀眼奪目，雖是吊椅但不是用來坐的，而純觀賞的藝術品，隋棠笑說：「最奢侈的享受應該就是這個吊椅，它其實不能坐，是花一筆大錢帶回家、掛起來欣賞的一個吊椅。」

▲左邊的Disco Cocoon吊椅3,830,000元、右邊的Mirror Bomboca雲朵沙發3,100,000元。

▲Mirror Bomboca雲朵沙發，3,100,000元。

▲Disco Cocoon吊椅，3,830,000元。

Bomboca也為歡慶10周年推出限量8件的銀色Mirror Bomboca，每件都需要6周的建模及兩周拋光才能完成，隋棠直說「好夢幻」，Binda沙發及扶手椅則是全新設計，線條流暢很具現代感，背面以皮革製成，座椅部材質為柔軟的絲絨，有多種顏色可選擇。

▲空間右邊展示的Binda沙發2,340,000元、扶手椅1,130,000元，後方擺放英文字母硬箱拼成的「TAIWAN」。



▲飛鏢硬箱，1,450,000元。

硬箱是每次典藏工藝展的一大重點，邱澤最想要的是飛鏢硬箱，但透露自己並非飛鏢高手，「我飛鏢不厲害，但家裡這個可以同樂，感覺蠻有趣的」。他表示家中裝潢佈置簡單舒服，和太座許瑋甯的意見「一半一半」，但補充道：「基本上都留給她發揮，我們家大部分都是淺色，沒有太多華麗的搭配，所以不太會出錯，也不容易意見不一樣。」如果能隨心所欲訂製一款硬箱，希望是什麼功能？隋棠說：「旅行時收納首飾一直有點困擾我，我想要訂製一個能讓我的項鍊不會打結、不會找不到成對耳環的首飾箱。」

全場最高價的為845萬元的高級珠寶收藏硬箱，可展示心愛的珠寶收藏，並配置投射燈幫珠寶打光，另一個讓女生心花怒放的是珍稀皮革包款收納硬箱，內含鱷魚皮、蜥蜴皮、鴕鳥皮與貂毛共4款Capucines Nano包，還有小抽屜可放置包包的背帶等配件，出門前打開箱子挑選要用的包包，多麽有儀式感。

▲高級珠寶收藏硬箱，8,450,000元。



▲珍稀皮革包款收納硬箱，含4個珍稀皮革Capucines Nano包，3,040,000元。

此外，LV還祭出許多造型特殊的硬箱，例如艾菲爾鐵塔箱、凱旋門箱，下方利用鏡子營造透視效果，充滿巧思，英文字母箱則讓字母控無法抗拒，可以拼成名字作為擺設，想拼「I LOVE YOU」示愛也沒問題，展覽現場則擺放了「LV」及「TAIWAN」字母硬箱，很有意義。

▲艾菲爾鐵塔硬箱，2,200,000元。



▲凱旋門硬箱，內部有多個小抽屜，1,190,000元。



▲英文字母硬箱，每只302,000元。

▲男士衣櫥硬箱，5,050,000元。

【更多展覽】

LOEWE Crafted World

「Crafted World」是LOEWE首次的大型公開展覽，將國際巡迴多個城市，上海展覽中心是第一站，創意總監Jonathan Anderson以「向全球畢生奉獻給手工藝的工匠致敬」為主題，將展場分為6個篇章，從1846年起家的皮革工藝合作社開啟故事，許多檔案照、古董包、因旅行需求而生的用品箱等等，講述了當年的時代背景以及對品牌現今的影響，還能看見包裝盒一路的演進，Fashion Without Limits展間精選了69套Jonathan Anderson一路以來設計的服裝，以及啟發靈感的藝術品，展覽以「Unexpected Dialogues」為結語，用一個個獨立空間陳設每一次的聯名合作，包括宮崎駿。