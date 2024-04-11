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Gigi Hadid剪了俏麗短髮辣曬美背！演繹Miu Miu最受歡迎新色包款

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記者鮑璿安／台北報導

吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）是時尚界別具影響力的超模之一，她最近頂著一頭復古短捲髮俏麗出鏡Miu Miu2024形象廣告，拎上主打包款Arcadie 與 Wander的新配色，洗禮出充滿明媚光澤的古典女神姿態。

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 請到Gigi Hadid出鏡最新形象照。（圖／品牌提供）

由美國時尚攝影師Steven Meisel掌鏡，Miu Miu 於全新形象廣告中頌揚其標誌性 matelassé皮革工藝，而代表性的Wander 與 Arcadie 包款皆以這種手法縫製，這兩款包成為Gigi Hadid手中離不開的時髦單品，典雅柔順的弧度與極具辨識度的皮革觸感，豐富當代女性穿搭。

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲此次形象照靈感源自英國先鋒攝影師Yevonde 。（圖／品牌提供）

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 於全新形象廣告中頌揚其標誌性 matelassé皮革工藝 。（圖／品牌提供）

此次形象照靈感源自英國先鋒攝影師Yevonde，當時那個女性職業受到限制的年代，作為一名女權主義者與女權運動者，年僅 21 歲的Yevonde即開設自己的工作室，而 Yevonde 標誌性色調即是如此，Arcadie 與 Wander 包款的新配色與此一理念不謀而合，經典的焦糖色與干邑色調與明亮的橙色與黃色交相輝映。Gigi Hadid以搶眼的復古打扮登場，如油畫的飽和色調象徵著自由與獨立，展現 Miu Miu 現代意象。

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲▼BV。（圖／品牌提供）

▲（依序）Bottega Veneta2024春夏系列「Citta」 與 「Cha Cha」。（圖／品牌提供）

同時，Bottega Veneta2024春夏系列創意總監 Matthieu Blazy引領人進入一場自由又充滿希望的奧德賽之旅，結束過往義大利華麗嘉年華三部曲的篇章，開始環遊世界，探索愜意的海灘以及亮麗的都市風情。新成員「Citta」 與 「Cha Cha」包款也開始歡快旅程，Citta在義大利文之中有著「城市」之意，此款包寓意實用主義，呈現出高雅講究的造型外觀，低調的金屬圓環點綴在側身，輔以充滿動態感的的流蘇元素，也可自由移動肩帶長短，從初始到完工，將耗盡約莫32公尺長的皮革條。

關鍵字：

Gigi Hadid, 廣告, MiuMiu, 吉吉哈蒂德

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