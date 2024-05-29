▲▼選擇合格診所與辨明正貨　「肌因煥膚針」成忙碌現代人肌膚祕密武器

▲「肌因煥膚針」成為不少人進行醫美時的當紅首選，獨家三效水凝科技，將肌膚的保濕關鍵因子玻尿酸導入到真皮層，讓肌膚的補水通道被喚醒，擁有更自信亮麗的靚顏。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

投資自己已經是現代人生活中重要一環，不少人會求助醫美診所，但現在非合格開業診所與仿冒產品盛行，要如何選擇和辨認讓自己能夠安心變美。愛爾麗診所院長魏炯林醫師提到，「首先我們要看一下執照的部分，當診所開業的時候，會有一個合格的開業執照，以及診所醫師本身的證書等，這個部分可以先在診所進行確認。第2個是事先做一些功課，透過網路對診所有一個概括的了解，並看一下網路評價作為參考。第3個觀察診所使用的醫材或藥劑，是否具備原廠認證的認證書。第4個是在諮詢前，可以先對相關的醫美法規有大致的掌握，以確保診所服務過程都是符合規定的。再來也提醒消費者，如果看到價格部分，低價到有些離譜的狀況，背後很有可能是潛藏陷阱的，也可能會產生產品或服務品質不佳等問題。」

▲選擇合格開業診所以及認明使用原廠正貨很重要。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

加上網路使用普及，各社群平台上醫美團購資訊增加，其中也存在許多不法行為，讓消費者難以辨別真假。愛爾麗診所院長魏炯林醫師補充，「近期在網路上諮詢非常盛行，有許多網美或網紅，會在網路上提供醫美諮詢，但消費者要了解這些網紅基本上都不具有醫師的醫美相關背景，所以如果在網路上接受了他們的諮詢，或者購買商品及課程，相對是比較沒有保障的。」

▲「肌因煥膚針」成為忙碌現代人管理肌膚的祕密武器，獨家三效水凝科技，將肌膚的保濕關鍵因子玻尿酸導入到真皮層，進而刺激膠原蛋白增生。



▲許多消費者將「肌因煥膚針」視為一年一次的膚質投資。

同時在追求快速與效率的時代，「肌因煥膚針」療程成為許多民眾當紅的醫美首選，它擁有怎樣的運作機制因而受到消費者青睞？醫師魏炯林說，「『肌因煥膚針』最大特色是獨家的三效水凝科技，將肌膚的保濕關鍵因子玻尿酸導入到真皮層，喚醒肌膚的補水通道，刺激膠原蛋白增生，進而掃除皮膚暗沉。而專利交聯技術，是強烈吸水的產品，當我們在真皮層做保水吸水的過程中，可以改善膚況亮澤度和細紋等肌膚問題，另外對於保養品的吸收效率也會有所提升。」

▲桃園中正愛爾麗診所院長魏炯林醫師呼籲，進行任何醫美療程前別忘與醫師充分溝通，讓自己能安心變美。

魏炯林醫師進一步提到，「『肌因煥膚針』整體來說，擁有將近9個月的維持時間，消費者可以把它視為一年一次的膚質投資；只要有想改善膚況的消費者，經過合格的診所和專業醫生評估之後，排除掉一些不能施打的狀況，比如說懷孕、有特殊的皮膚疾病等，我認為其實大部分的民眾都可以接受這個療程。」想要安心變美，選擇合格開業診所並與醫師充分溝通，還有確認使用的產品是否為原廠正貨，才能讓自己的「面子」更有保障。

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