職場必讀7金句　「你會在受人忽略的地方，發現機會與謀生之道」

文／Workworks職場人

在這個歌頌賽馬競逐的世界，看到別人光鮮亮麗的成功故事，有時會讓人質疑自己的價值和能力，有時會迷失前進的方向，本篇編輯將分享《驢子法則：人生很長，跑得快的不一定笑到最後》7大金句，作者分享她救援的流浪驢子「閃電」幫她從經濟困境中找到活下去的力量，職場人們快一起向驢子學習幸福之道，挖掘內在的黃金寶藏！

《驢子法則》金句

1.做勇敢的自己，樂於再試一次

生活難免會遇上意想不到的變奏，遭公司的裁員、新的婚姻狀態、搬到不同的地方，職場人們過去有曾經歷過接收到挑戰自己的新訊息，卻恐懼想停下來的經驗嗎？其實人生最勇敢是選擇走過未知的道路，去獲得另一頭的獎勵，鼓起勇氣去做恐懼的事，做最勇敢的自己，你將具備了前進所需的一切！

2.你會在受人忽略的地方，發現機會與謀生之道

足智多謀是驢子最大的特質，牠們必須在那些被忽略的地方尋找維生的食物，才會是最健康的，當牠們為了填飽肚子而必須稍加努力時，就會表現最好，擁抱內心的驢子會讓你也適合接受生活中的挑戰，披荊斬棘，在最意想不到的地方找出機會。

3.別著急，保持可以長久持續下去的速度就行了

無論快跑上山、在偏僻荒涼之地長途跋涉，驢子都知道自己的配速，牠們不違背自己的意願，被迫加快速度，反觀現代處在資訊變遷的世代，大多數的人被迫高速生活，二十四小時運作、全年無休的環境讓人得整天待命，建議職場人們在生活上必須找到適合自己的配速，才能走得更長久！

4.信任你的直覺，相信自己存在的力量

職場人們平常也是個愛比較的人嗎？多數人在生活上會拿自己與他人做比較，經常覺得自己不夠好，你一旦體認到自己存在的重要性，就會開始信任自己，走自己的路，未必得選擇平整的道路，你大可對自己本性充滿自信。

5.有效的工作有賴良好的系統

當職場人們擁有適當的裝備可以承受負重時，就能服務更長時間、載運更多重量，並且行走更遠的路程，一項工作變得太過困難，有時問題不在於工作太繁重，而是需要調整系統才能處理它，一旦事情發生轉變，也找到正確的流程，往往就能更高效地完成工作。

6.缺少適當的休息，人就無法活下去

休息是沒有商量的餘地，是一切的基礎，是讓我們完成更多事情，也有能力如何面對自己的生活、工作、服務他人做出更好的決定，職場人們努力工作的同時，別忘了找到適當的休息時間，讓自己充飽電才能繼續往前行！

7.玩樂是活出成功、持久生活的秘方

玩樂會讓人產生好奇心和驚奇，它使我們的心住在想像和可能性的國度，職場人們只要選擇的活動能帶給自己快樂和自由的感受，無論是騎腳踏車、跑馬拉松、照顧室內植物、參觀博物館或聽音樂都可以，玩樂應該要能激發你的興趣並動用到五感。

以上7句《驢子法則》金句職場人們記下來了嗎？當你擁抱內心的驢子，就能找到自己注定要去做的有意義的工作，而且能在其中茁壯。

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