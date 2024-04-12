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日麥當勞神級美食「培根馬鈴薯派」登場！流沙內餡濃郁奶香超欠吃

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記者鮑璿安／綜合報導

日本麥當勞的神級美食「培根馬鈴薯派」終於在今年（2024年）4月10日登場了，作為春季限定品項，雖然每年短短出現卻擁有大批死忠粉絲，鹹派內藏有爆漿的馬鈴薯、煙燻培根內餡，一口咬下簡直是最大享受。

這款「培根馬鈴薯派」其實並非頭一遭出現，1990年代初期就曾推出過，之後成為期間單品不定期回歸，這次於4月10日起在日本各大麥當勞門市登場，金黃酥脆的鹹派內，運用綿密流沙的馬鈴薯餡料，加入了有煙燻香氣的切塊培根，同時以洋蔥提升香氣，可說口感非常多層次，一口咬下就像是爆漿一般，散發出奶油香氣，形成療癒享受。

「培根馬鈴薯派」對於日本民眾而言就像是傳奇美食，網友們也敲碗希望變成常態商品，這次更請到日本創作歌手藤原櫻（ 藤原さくら）為代言人，畫面中她大口咬下馬鈴薯派，模樣清新可愛，正好在日本的民眾千萬別錯過品味這款誘人美食。
 

▲▼星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲日本星巴克「哈密瓜星冰樂」登場。（圖／翻攝自星巴克官網）

同時日本星巴克的「哈密瓜星冰樂」一直是許多人最愛品項，這次選在櫻花季後回歸，於2024年4月10日上市，而且口感也再次進化，以哈密瓜所製成果肉綿密混合綠色果醬，更吃得到Q彈的果凍，從色澤上就能夠感受到滿滿的夏季愉悅氛圍，豐富口感帶來多層次甜味，搭配上濃郁的哈密瓜鮮奶油於頂端，可說是哈密瓜控的最愛飲品了。

關鍵字：

麥當勞, 培根馬鈴薯派, 日本, 春季限定, 美食

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