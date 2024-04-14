星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列　CASETiFY Ｘ noii noii小兔超可愛

▲星巴克聯名迪士尼，推出多個角色的生活用品，以多巴胺風格貫穿整個系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越熱，即將迎向夏日節奏，星巴克與迪士尼聯名，以多巴胺的絢麗色彩風格，加上迪士尼旗下最受歡迎的角色們，伴隨使用者迎接豔麗夏天，手機配件品牌CASETiFY近期則與插畫品牌noii noii，結合可不可熟成紅茶，打造跨界生活配件，給使用者帶來趣味並貼近日常的輕鬆氛圍。

星巴克繼去年首次與迪士尼合作之後，今年在迎接初夏之時，推出第二波「A SIP OF JOY」商品系列，以繽紛的多巴胺色系為設計主軸，靈感來自於米奇、米妮、唐老鴨等深受粉絲們喜愛的迪士尼角色之間深厚的友誼，推出11款俏皮又可愛的迪士尼主題設計，各式材質咖啡隨行杯，以及6款質感生活用品，將於4／16起限量登場。

本次商品囊括的角色包括米奇、米妮、唐老鴨與黛西、奇奇與蒂蒂、史迪奇與安琪等，採用重疊剪裁的繽紛色調，並搭配喚起團結感「A SIP OF JOY」名言，推出馬克杯、不鏽鋼杯／水壺、冷水壺等日常好用杯款，以及生活配件如桌布、擺飾盤、多功能包、手提袋，保冷袋以及出國旅遊必備的護照套等，具有迪士尼的藝術風格與歡樂氛圍，陪著使用者點綴日常。

▲DISNEY FUN唐老鴨黛西款不鏽鋼杯，售價1,080元；DISNEY FUN相聚不鏽鋼杯，售價1,280元。

▲DISNEY FUN朋友護照套，售價950元；DISNEY FUN朋友多功能包，售價1,050元。

手機配件品牌CASETiFY近期聯手「可不可熟成紅茶」與插畫品牌noii noii，打造跨界生活配件，包括在果園採蘋果、喝著可不可飲品的小兔，與遊樂於森林中的松鼠和小夥伴們。該系列涵蓋多樣防摔手機殼、Snappy 磁吸無線充電盤、磁吸卡套支架、MagSafe 兼容皮革卡套、磁吸行動電源與 AirPods 耳機保護殼等產品。

業者表示，於CASETiFYSTUDiO品牌概念店購買任一件noii noii與 CASETiFY 聯名系列產品，可獲得一張「超級幸運刮刮卡」，有機會獲得可不可 365 杯喝到飽券；購買兩件以上指定產品加碼送noii noii小兔聯名限定鑰匙圈。

可不可熟成紅茶也打造台北、台中和香港三家聯名主題店鋪，並推出兩款期間限定紅茶調飲與集點活動，消費者將有機會兌換CASETiFY 200 元折價券。