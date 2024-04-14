fb ig video ETtoday search mobile

星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列　CASETiFY Ｘ noii noii小兔超可愛

>

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

▲星巴克聯名迪士尼，推出多個角色的生活用品，以多巴胺風格貫穿整個系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越熱，即將迎向夏日節奏，星巴克與迪士尼聯名，以多巴胺的絢麗色彩風格，加上迪士尼旗下最受歡迎的角色們，伴隨使用者迎接豔麗夏天，手機配件品牌CASETiFY近期則與插畫品牌noii noii，結合可不可熟成紅茶，打造跨界生活配件，給使用者帶來趣味並貼近日常的輕鬆氛圍。

星巴克繼去年首次與迪士尼合作之後，今年在迎接初夏之時，推出第二波「A SIP OF JOY」商品系列，以繽紛的多巴胺色系為設計主軸，靈感來自於米奇、米妮、唐老鴨等深受粉絲們喜愛的迪士尼角色之間深厚的友誼，推出11款俏皮又可愛的迪士尼主題設計，各式材質咖啡隨行杯，以及6款質感生活用品，將於4／16起限量登場。

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

本次商品囊括的角色包括米奇、米妮、唐老鴨與黛西、奇奇與蒂蒂、史迪奇與安琪等，採用重疊剪裁的繽紛色調，並搭配喚起團結感「A SIP OF JOY」名言，推出馬克杯、不鏽鋼杯／水壺、冷水壺等日常好用杯款，以及生活配件如桌布、擺飾盤、多功能包、手提袋，保冷袋以及出國旅遊必備的護照套等，具有迪士尼的藝術風格與歡樂氛圍，陪著使用者點綴日常。

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

▲DISNEY FUN唐老鴨黛西款不鏽鋼杯，售價1,080元；DISNEY FUN相聚不鏽鋼杯，售價1,280元。

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

▲DISNEY FUN朋友護照套，售價950元；DISNEY FUN朋友多功能包，售價1,050元。

手機配件品牌CASETiFY近期聯手「可不可熟成紅茶」與插畫品牌noii noii，打造跨界生活配件，包括在果園採蘋果、喝著可不可飲品的小兔，與遊樂於森林中的松鼠和小夥伴們。該系列涵蓋多樣防摔手機殼、Snappy 磁吸無線充電盤、磁吸卡套支架、MagSafe 兼容皮革卡套、磁吸行動電源與 AirPods 耳機保護殼等產品。

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

業者表示，於CASETiFYSTUDiO品牌概念店購買任一件noii noii與 CASETiFY 聯名系列產品，可獲得一張「超級幸運刮刮卡」，有機會獲得可不可 365 杯喝到飽券；購買兩件以上指定產品加碼送noii noii小兔聯名限定鑰匙圈。

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

可不可熟成紅茶也打造台北、台中和香港三家聯名主題店鋪，並推出兩款期間限定紅茶調飲與集點活動，消費者將有機會兌換CASETiFY 200 元折價券。

關鍵字：

夏日, 星巴克, 迪士尼, 手機配件, 生活配件, CASETiFY

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

找對象常被說眼光高、很挑？超夯心測秒看你的「挑剔指數」

找對象常被說眼光高、很挑？超夯心測秒看你的「挑剔指數」

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

台北麵包控的上班族早餐清單！5間推薦每天都有小確幸 職場必讀7金句　「你會在受人忽略的地方，發現機會與謀生之道」 諾羅病毒流行季到！營養師教「預防6大要點」　加碼復原飲食3關鍵 寶格麗用鑽石＋祖母綠變柔軟蕾絲　LV的Vivienne十二生肖項鍊閃爆超可愛 營養師曝「佛系減肥法」　消耗熱量高、瘦身燃脂很有感 星巴克4／15起連續3天買一送一　出示截圖免費賺一杯 錶展直擊／勞力士「水鬼王」金錶霸氣登場　帝舵表也上攻百萬元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面