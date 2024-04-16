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說・流行／「黑寡婦」超強演技加持Prada經典包！Galleria誕生花卉皮革

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▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）最新演繹Prada Galleria 系列廣告 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）成為代表Prada形象的標誌性人物，她最新演繹Prada Galleria 系列廣告，在靜態與動態影像之間，流露最親密真實情感，傳遞這款包作為日常配件的魅力所在，而Prada也將皮革技法發揮到極致境界，為Galleria悄悄綻放出皮革花卉，形塑春季自由愉悅的模樣。

史嘉蕾喬韓森演繹Prada Galleria 系列廣告

於 Prada 的發展史上，電影與品牌一直息息相關 ，電影既是表達的媒介，也是靈感的源泉。這次邀請導演Jonathan Glazer 於紐約拍攝品牌的全新形象廣告，一開始鏡頭從黑白視角切入，捕捉史嘉蕾喬韓森臉部細微的表情變化，她一度落淚，反覆敘述台詞並注入強烈的情緒，體現她作為一名演員對藝術的磨練。而走出攝影棚回到現實場景時，史嘉蕾喬韓森拎上日常配件Prada Galleria 黃色鉚釘包款，最後搭上計程車離去，生動地展示出女性真實生活中樣貌。

Prada Galleria包款歷史

Prada Galleria 包款系列於 2007 年推出，現已成為 Prada 世界中之一款標誌性包款。Galleria 包款以Mario Prada於 1913 年在米蘭艾曼紐二世迴廊 (Galleria Vittorio Emanuele II ) 開設之歷史悠久的品牌旗艦店命名，然而在當代時尚流行催化下，Galleria也歷經蛻變，誕生更雋永的姿態。

全新皮革花卉款式誕生

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada Galleria 皮革包款飾以花卉細節 。（圖／品牌提供）

2024 年，Prada Galleria 包款於外觀與結構、內部與外部都進行了重新構想，以Galleria 軟皮革為這款經典包款帶來全新的輕盈感，柔軟的小牛皮外觀與納帕皮革襯裡是品牌的優雅精髓，也擁有完美延展性；所有金屬配件均採用鍍金工藝，顏色有從純粹的黑色到溫暖的中性色調可供選擇。

Prada也發揮出神乎其技的皮革技法，在本季為包款疊加上可愛的立體花卉，採用手工製作方式呈現細密捲曲的玫瑰花蕾、飽滿綻放的海葵，一朵朵恣意生長，也進一步呼應成衣系列中的葉狀裝飾，靈動顯現女性柔軟而堅毅的印象。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo、Baguette Soft Trunk兩個包款及FENDI Flow運動鞋三項經典單品進行改革 。（圖／品牌提供）

同時FENDI與日本傳奇建築師隈研吾合作，系列鎖定Peekaboo、Baguette Soft Trunk兩個包款及FENDI Flow運動鞋三項經典單品進行改革，以手工造紙技術出發，混合棉花及樹皮纖維製成的Waranshi和紙為主要材料，進而塑造乾燥柔軟的極佳觸感。而表面的斑駁不完美，正是隈研吾對於自然、建築的理念；第二款Peekaboo設計則由淺色樺樹皮編織而成，巧妙地向FENDI Pequin條紋致敬，包身內的框架由托斯卡尼的橄欖木雕刻而成，處處體現了手工藝帶來的獨特溫度。

 ►說・流行／讓布萊德彼特變配角　CHANEL最雋永11.12包背後故事一次看

關鍵字：

說流行, Prada, Galleria, 史嘉蕾喬韓森, 包款

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