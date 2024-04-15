紅綠燈耳環超可愛　吐司卡套概念來自「少女漫畫」

▲紅綠燈耳環、吐司卡套等帶點誇張風格的小物，多少也可以反應自己的心情。（圖／翻攝マルま工房、kanapei官網）

記者蔡惠如／綜合報導

日本創意無極限，近日兩款新推出的有趣小物引發討論，包括日本品牌マルま工房推出的「LED紅綠燈耳環」，將日常生活中的交通紅綠燈巧妙地變成了時尚配件，以及日本食品模型專家kanapei推出的「等比例吐司卡套」，完美還原少女漫畫中的浪漫場景的「重點元素」。這兩款創意小物不僅讓人眼前一亮，更讓生活充滿了趣味與驚喜。

停車場等紅綠燈時，你有想過紅綠燈也能成為你的時尚配件嗎？日本品牌マルま工房帶來了一款創意十足的LED紅綠燈耳環，能自由切換燈光，面對討厭的上司跟多話的同事，就開啟紅燈讓自己心靈療癒一下，還能在夜晚成為你耳邊的亮眼焦點。

「LED紅綠燈耳環」尺寸僅 1 公分 x 2公分，重量1.4克，燈旁邊有切換開關，且能自行更換電池，不需要什麼特別技巧，唯獨電池尺寸需要購買特定型號，售價為7,500日圓，折合約新台幣1,583元，想收藏還要先預訂。

由日本食品模型kanapei推出的「等比例吐司卡套」看似惡趣味，卻是以還原少女漫畫中的浪漫場景為發想，想像一下你每天早上叼著吐司上班，彷彿成了少女漫畫中的主角，轉角就能遇到命運之愛。這種浪漫體驗是這款商品設計的初衷。

吐司卡套共有四款「口味」可供選擇，包括原味、奶油、果醬和紅豆奶油，每一款都逼真得令人忍不住想咬一口，就算在捷運上通勤，也把氣氛變成愜意早餐時光或是輕鬆的下午茶時間，售價3,800日圓，約台幣791元。