全台首間PIERRE HERMÉ咖啡廳4／26見客　進駐麗晶精品1樓

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳，將在4／26見客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ去年底入台掀起馬卡龍炫風，讓整個冬季假期變得都甜蜜起來，今年2月正式進駐新光三越信義新天地A9成常駐櫃，轉間變成甜點控打卡熱點，而該品牌在台首間咖啡廳即將開幕啦，位置就選在貴婦最愛的麗晶精品，華麗考究的法式現代裝潢，讓你一坐下就像置身花都。

PIERRE HERMÉ去年底進駐信義區快閃爆發排隊潮，最多要排上4小時，一日最高賣出破萬顆馬卡龍，在甜點界蔚為話題，也讓PIERRE HERMÉ名號迅速在台灣打響，而對甜點很有心得的麗晶精品，最快也將在4月迎來PIERRE HERMÉ首間台灣咖啡廳，準備讓民眾不用飛巴黎，也能輕鬆享受異國氛圍。

位於麗晶精品1樓的PIERRE HERMÉ咖啡廳，據悉會提供一系列糕點與馬卡龍單品，且可搭配咖啡等飲品，內裝以水磨石地磚搭配法式風情的桌椅，但點華麗摩登卻不失現代感的時尚氛圍，簡單愜意的氣氛很適合華麗的一天下午。

PIERRE HERMÉ咖啡廳將會在4／26對外營業，提供外帶與部分內用服務，5月則會有更多的甜點品項加入，不僅有馬卡龍，還有更多精巧如珠寶盒般的美麗甜點喔，據悉開始提供甜點產品後，有會擴及到新光三越信義A9的外帶櫃，源源不絕的法國甜點可以吃實在太幸福啦！

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳搶先與麗晶聯名，消費三十萬元會員，即贈限量SPAHAN心型馬卡龍蛋糕。（圖／業者提供）

說到近期開幕的精品級話題咖啡廳，絕對要聊到去年12月在新光三越信義A9開幕的TIFFANY Blue Box Café Taipei，承襲紐約第五大道總店的設計精髓，所有家具家飾皆以品牌經典Tiffany Blue色調打造，並使用Tiffany T True系列餐具，呈獻精緻美味的早餐、下午茶及季節性菜單，以及各式調酒及無酒精飲品，一走進去就能感受到夢幻爆炸。

▲亞洲第一家Tiffany Blue Box Café，於新光三越信義新天地A9館2樓登場。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Blue Box Café Taipei傳承紐約第五大道總店設計元素，所有家具家飾皆以品牌經典 Tiffany Blue 色調打造。

首先映入眼簾的主牆面裝飾著美國藝術家莫莉哈奇（Molly Hatch）創作的69件手繪瓷盤組成藝術品，抬起頭則可見滿滿的Tiffany Blue Box，吧台區則以被譽為希望之石的天河石打造而成；內部共有28個座位，Tiffany色調椅子、抱枕，以及以法國瓷器之都Limoges的瓷土製成的Tiffany T True系列餐具，一碰到就想要帶回家。





▲牆面上的裝置藝術由 69 件手繪瓷盤組成，出自美國藝術家莫莉哈奇之手。