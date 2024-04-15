fb ig video ETtoday search mobile

全台首間PIERRE HERMÉ咖啡廳4／26見客　進駐麗晶精品1樓

>

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳開幕。（圖／業者提供）

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳，將在4／26見客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ去年底入台掀起馬卡龍炫風，讓整個冬季假期變得都甜蜜起來，今年2月正式進駐新光三越信義新天地A9成常駐櫃，轉間變成甜點控打卡熱點，而該品牌在台首間咖啡廳即將開幕啦，位置就選在貴婦最愛的麗晶精品，華麗考究的法式現代裝潢，讓你一坐下就像置身花都。

PIERRE HERMÉ去年底進駐信義區快閃爆發排隊潮，最多要排上4小時，一日最高賣出破萬顆馬卡龍，在甜點界蔚為話題，也讓PIERRE HERMÉ名號迅速在台灣打響，而對甜點很有心得的麗晶精品，最快也將在4月迎來PIERRE HERMÉ首間台灣咖啡廳，準備讓民眾不用飛巴黎，也能輕鬆享受異國氛圍。

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳開幕。（圖／業者提供）

位於麗晶精品1樓的PIERRE HERMÉ咖啡廳，據悉會提供一系列糕點與馬卡龍單品，且可搭配咖啡等飲品，內裝以水磨石地磚搭配法式風情的桌椅，但點華麗摩登卻不失現代感的時尚氛圍，簡單愜意的氣氛很適合華麗的一天下午。

PIERRE HERMÉ咖啡廳將會在4／26對外營業，提供外帶與部分內用服務，5月則會有更多的甜點品項加入，不僅有馬卡龍，還有更多精巧如珠寶盒般的美麗甜點喔，據悉開始提供甜點產品後，有會擴及到新光三越信義A9的外帶櫃，源源不絕的法國甜點可以吃實在太幸福啦！

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳開幕。（圖／業者提供）

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳搶先與麗晶聯名，消費三十萬元會員，即贈限量SPAHAN心型馬卡龍蛋糕。（圖／業者提供）

說到近期開幕的精品級話題咖啡廳，絕對要聊到去年12月在新光三越信義A9開幕的TIFFANY Blue Box Café Taipei，承襲紐約第五大道總店的設計精髓，所有家具家飾皆以品牌經典Tiffany Blue色調打造，並使用Tiffany T True系列餐具，呈獻精緻美味的早餐、下午茶及季節性菜單，以及各式調酒及無酒精飲品，一走進去就能感受到夢幻爆炸。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲亞洲第一家Tiffany Blue Box Café，於新光三越信義新天地A9館2樓登場。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲Blue Box Café Taipei傳承紐約第五大道總店設計元素，所有家具家飾皆以品牌經典 Tiffany Blue 色調打造。

首先映入眼簾的主牆面裝飾著美國藝術家莫莉哈奇（Molly Hatch）創作的69件手繪瓷盤組成藝術品，抬起頭則可見滿滿的Tiffany Blue Box，吧台區則以被譽為希望之石的天河石打造而成；內部共有28個座位，Tiffany色調椅子、抱枕，以及以法國瓷器之都Limoges的瓷土製成的Tiffany T True系列餐具，一碰到就想要帶回家。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲牆面上的裝置藝術由 69 件手繪瓷盤組成，出自美國藝術家莫莉哈奇之手。

關鍵字：

馬卡龍, PIERREHERMÉ, , 咖啡廳, 法式甜點, 麗晶精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境

你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境

星巴克今起連續3天　「做1件事」立刻享買一送一 「西裝褲搭運動鞋」今年春季必穿！加碼5款推薦　最低200元入手 沒廣告也默默熱賣！「隱藏保養好物」盤點　資生堂小金管每5秒賣出1支 星巴克4／15起連續3天買一送一　出示截圖免費賺一杯 愛熬夜的「夜型人」是遺傳決定！獨立工作能力強　3大特質曝光 台北麵包控的上班族早餐清單！5間推薦每天都有小確幸 做4件事「幫身體減糖」　減緩老化比擦保養品還有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面