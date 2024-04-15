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忽冷忽熱讓肌膚乾癢紅？4款「穩膚新品」保濕修護全搞定

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記者張毓容／綜合報導　 圖／記者張毓容攝、品牌提供

春天氣候不定、忽冷忽熱，隨著溫度與濕度急遽變化，容易讓肌膚變得不穩定，再加上空氣中各種花粉與灰塵等刺激因子到處飄散，不僅是異位性皮膚炎、濕疹等「春季癢」的好發期，就連一般肌膚都容易開始出現搔癢、乾燥脫皮、泛紅甚至是紅腫的狀況。想要穩定肌膚狀況、遠離「春季癢」，最重要的就是做好保濕、修護，同時強化肌膚屏障，減緩肌膚不適。以下就幫你盤點近期推出的超強保濕修護新品，每一款都是換季必備的穩膚好物。

▲▼ 換季必備舒緩保濕新品盤點。（圖／品牌提供）

▲一理潤 MD舒緩紅癢護理霜，330ml，NT$980。

韓國舒敏保濕品牌ILLIYOON一理潤，今年春季針對極度需要修護的敏感泛紅肌量身打造，全新推出「MD舒緩紅癢」系列，能在幫助鞏固受損肌膚屏障的同時，有效緩解極度乾癢的肌膚狀況。其中在韓國擁有高度好評的「MD舒緩紅癢護理霜」，添加獨家專利配方，除了基本的止癢機能性護理外，還加入月見草油、紫蘇萃取物、神經醯胺等保濕滋潤成分，質地水潤好吸收，也不泛油光，從頭到腳皆可使用，熱賣到甫於韓國上市就登上Olive Young熱銷排行榜。

▲▼ 換季必備舒緩保濕新品盤點。（圖／品牌提供）

▲I Dew care 水波波多重玻尿酸精華，30ml，NT$690。

美韓最潮純素保養品牌I Dew care推出全新「水波波多重玻尿酸系列」，選用濟州島繡球花萃取，透過賦予保濕舒緩，穩定膚況，產品分別搭載不同大小玻尿酸分子強力補給，幫肌膚解渴。其中「水波波多重玻尿酸精華」加入10重玻尿酸、濟州島繡球花萃取與維他命B3三大成分，先提升保濕力與彈性，注入源源不絕的水分，調理肌膚狀態，賦予強大保水力與澎嫩光澤，安撫並穩定膚況，清爽好吸收的水感質地，創造長效保濕續航力。

▲▼ 換季必備舒緩保濕新品盤點。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 全效舒緩修護安瓶，30ml，NT$3,300。

DARPHIN「療癒小粉紅」全效舒緩精華是許多人心目中必推的穩膚舒緩精華代表之一，超有感的舒緩修護效果獲得許多好口碑。今年DARPHIN再推出「小粉紅安瓶」全效舒緩修護安瓶，承襲精華核心配方並升級，，達到更高效急救修護、密集改善膚質。不僅注入6X高濃縮療癒小粉紅及維他命B5，更全新加入100%天然紫球藻與後生元複合物，搭配幫助肌膚屏障的關鍵蛋白能量激升發揮更大作用，幫助緩解肌膚乾癢、敏弱、泛紅傾向等問題。

▲▼ 換季必備舒緩保濕新品盤點。（圖／品牌提供）

▲舒特膚 長效潤膚乳，237ml，NT$590；473ml，NT$790。

「長效潤膚系列」透過黃金三角配方(Trinity Combo)協同作用，保濕、舒緩、修護三管齊下，以高效護膚讓乾燥、粗糙、脫屑、刺激與緊繃等過敏狀況消失匿跡。像是「長效潤膚乳」包含菸鹼醯胺(維他命B3)，能活化多重神經醯胺，強化肌膚防禦力；維他命原B5及甘油，能從表皮內外調理保濕屏障；此外還搭配可立即舒緩乾粗的酪梨油，易吸收好塗抹，質地清爽，可超長效保濕、預防乾燥，且不只能用於臉部，也可以塗抹於身體肌膚。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 春季, 換季, 搔癢, 乾癢, 脫皮, 脫屑, 泛紅, 春季癢, 保濕, 修護, 舒緩

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