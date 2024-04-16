伊能靜巴黎旅遊有感　願孩子能活出自己的人生，也活出美麗光彩

記者曾怡嘉／台北報導

女星伊能靜近來瘦身有成，而一直以來有才女之稱的她，也常常金句迸發，她日前在《小紅書》分享自己在法國旅遊之後的感想，說道：「今日的質疑也許是他人明日的嚮往」，以貝聿銘為法國人設計金字塔為例，希望孩子可以活出自己的人生外，也要活出自己的美麗與光彩。

▲伊能靜育兒是用引導代替說教的方式。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜分享，日前去法國旅遊，感受到法國因奧運即將到來而感到生氣勃勃，她提到當初華人設計師貝聿銘為法國做金字塔時，很多法國人民都極力反對，為什麼要讓一個華人蓋埃及人的金字塔在法國的羅浮宮上呢？但因為法國總統堅決支持，於是才有了貝聿銘的金字塔，讓我們總是能看到巴黎天空的變化。

▲伊能靜的兒子恩利很有自己的風格。

伊能靜法國旅遊看到了路易十五的加冕皇冠，還是忍不住讚嘆好美，來到勝利女神的翅膀面前，你們知道Nike的勾勾是來自於她飛翔的翅膀嗎？加上美麗的斷臂維納斯加上蒙娜麗絲，是旅遊羅浮宮必看的三大重點。

▲兒子和女兒雖然相差多歲，但是兄妹感情相當好。

她提到從小帶小朋友去美術館，可以讓她們知道美的定義其實是隨著歷史時代而變化的，美本身就不是固定的，而是流動的，牽著女兒的手，想起當初帶著哥哥來羅浮宮的畫面，她感嘆時間過真快，當她和女兒說起貝聿銘被質疑的故事，女兒說：我以後也要堅持我自己想做的，不管他人的眼光。