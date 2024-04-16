fb ig video ETtoday search mobile

響應地球日！艾瑪絲祭出明星洗沐組、歐舒丹「月球夜燈」只送不賣

>

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝保養近年來致力於環保永續，開始從減少對環境負擔的包裝材料做起，掀起一股已可回收塑料、再生玻璃等取代原容器，更推出環保補充瓶或包裝，為愛護地球盡一份心力，像是艾瑪絲和歐舒丹在地球日皆推出活動，希望民眾能一起熱情響應。

▲▼美妝響應地球日。（圖／品牌提供）

▲「雙明星洗沐限定組」包括5α捷利爾頭皮淨化液大容量補充瓶和洗髮沐浴露。

不只頭皮需要溫和淨化，地球健康更需守護，艾瑪絲堅信健康髮絲來自於頭皮悉心養護，如同茂盛森林及永續生態需有健康土壤。艾瑪絲從森林淨化、讓愛喘息、永續共好，全面落實「B+ Corner缺角照顧」，由內到外創造森森不息的綠色永續力。

▲▼美妝響應地球日。（圖／品牌提供）

▲將空瓶回收循環再製為永續再生筆，喚醒「回收再利用」的重要性。

今年地球日，品牌以空瓶回收循環再製打造「永續再生筆」，同時官網於世界地球日推出「雙明星洗沐限定組」，大容量補充瓶不僅減少包材使用，洗髮沐浴露瓶器更採用100%回收再生塑膠，溫和潔淨髮膚，從內到外永續淨化。

▲▼美妝響應地球日。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹致力推行空瓶回收計劃。

歐舒丹向來致力於環保永續，用永續農法栽種出有機植物成分，並掌握植物成分的溯源及穩定的高品質，堅持注重保護生物多樣性，更以實際行動落實環保承諾，致力發展並使用能減少對環境負擔的包裝材料，以100%可回收再生塑料、再生鋁、再生玻璃等環保再生材料製成產品容器。

▲▼美妝響應地球日。（圖／品牌提供）

▲▼美妝響應地球日。（圖／品牌提供）

▲地球月限定滿額贈-拍拍月球小夜燈。

品牌即將在2025年為杏仁沐浴油、乳油木潔手沐浴液式皂等清潔產品推出嶄新型態環保補充瓶，在緩衝性、輕盈性和耐用性之間取得平衡，有效保護及耐受運輸過程中的衝擊，減少碳足跡的同時，更加精巧、符合人體工學的補充瓶也帶來更愉悅的顧客體驗。4/18- 4/30期間內於全台歐舒丹店櫃，單筆消費3000元（內含指定大容量或補充包產品），即贈拍拍月球小夜燈。

關鍵字：

美妝, 環保, 補充瓶, 地球日, 永續

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

對抗血管硬化有解！營養師曝天然食物「精胺酸含量圖鑑」　 鄭秀文戴5400萬元珠寶＋透視衣秀曲線　吐金句：衣服穿上身，自在就自信 你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境 孫芸芸辣曬BV新編織包狀態超凍齡！楊謹華、侯佩岑拎同款時髦帶貨 伊能靜巴黎旅遊有感　願孩子能活出自己的人生，也活出美麗光彩 愛熬夜的「夜型人」是遺傳決定！獨立工作能力強　3大特質曝光 忽冷忽熱讓肌膚乾癢紅？4款「穩膚新品」保濕修護全搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面