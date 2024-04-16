響應地球日！艾瑪絲祭出明星洗沐組、歐舒丹「月球夜燈」只送不賣

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝保養近年來致力於環保永續，開始從減少對環境負擔的包裝材料做起，掀起一股已可回收塑料、再生玻璃等取代原容器，更推出環保補充瓶或包裝，為愛護地球盡一份心力，像是艾瑪絲和歐舒丹在地球日皆推出活動，希望民眾能一起熱情響應。

▲「雙明星洗沐限定組」包括5α捷利爾頭皮淨化液大容量補充瓶和洗髮沐浴露。

不只頭皮需要溫和淨化，地球健康更需守護，艾瑪絲堅信健康髮絲來自於頭皮悉心養護，如同茂盛森林及永續生態需有健康土壤。艾瑪絲從森林淨化、讓愛喘息、永續共好，全面落實「B+ Corner缺角照顧」，由內到外創造森森不息的綠色永續力。

▲將空瓶回收循環再製為永續再生筆，喚醒「回收再利用」的重要性。

今年地球日，品牌以空瓶回收循環再製打造「永續再生筆」，同時官網於世界地球日推出「雙明星洗沐限定組」，大容量補充瓶不僅減少包材使用，洗髮沐浴露瓶器更採用100%回收再生塑膠，溫和潔淨髮膚，從內到外永續淨化。

▲歐舒丹致力推行空瓶回收計劃。

歐舒丹向來致力於環保永續，用永續農法栽種出有機植物成分，並掌握植物成分的溯源及穩定的高品質，堅持注重保護生物多樣性，更以實際行動落實環保承諾，致力發展並使用能減少對環境負擔的包裝材料，以100%可回收再生塑料、再生鋁、再生玻璃等環保再生材料製成產品容器。

▲地球月限定滿額贈-拍拍月球小夜燈。

品牌即將在2025年為杏仁沐浴油、乳油木潔手沐浴液式皂等清潔產品推出嶄新型態環保補充瓶，在緩衝性、輕盈性和耐用性之間取得平衡，有效保護及耐受運輸過程中的衝擊，減少碳足跡的同時，更加精巧、符合人體工學的補充瓶也帶來更愉悅的顧客體驗。4/18- 4/30期間內於全台歐舒丹店櫃，單筆消費3000元（內含指定大容量或補充包產品），即贈拍拍月球小夜燈。