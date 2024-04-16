板橋大遠百母親節名品滿萬送千　宏匯廣場滿3千元就享回饋

記者蔡惠如／綜合報導

母親節檔期即將開跑，新北百貨包括板橋大遠百與宏匯廣場，日前均宣布購物回饋方案，板橋大遠百迎來10年最大改裝，進駐多間名品與鐘錶新店，母親節檔期也針對名品推滿萬送千回饋，新莊宏匯廣場則針對自家會員，推出消費滿3,000元門檻就可回饋的親民優惠。

從去年開始板橋大遠百迎來1、2樓國際精品十年來最大改裝，瞄準全新店型與國際精品，看好高端客層市場，一樓TIMEVALLÉE於3月底開幕，引進歷峯集團旗下卡地亞CARTIER、伯爵PIAGET、沛納海PANERAI、IWC萬國表等品牌；BOTTEGA VENETA全新店裝引進遠從義大利而來的懷舊磁磚、胡桃木與聖丹尼斯大理石，整體呈現出既古典又現代的購物空間。

▲板橋大遠百Longchamp以全新面貌登場。（圖／各業者提供）



新改裝Max Mara完整販售Max Mara Group最新系列服飾，包含Max Mara、SPORTMAX、‘S Max Mara、Max Mara Accessories等，LONGCHAMP也迎來全新店型，母親節將舉辦多場品牌VIP鑑賞茶會，加上新北市獨家SHIATZY CHEN夏姿・陳進駐2樓新開幕，之後還會有其他樓層陸續改裝。

板橋大遠百母親節檔期從4／25至5／14，推百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券，國際名品當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券，保健器材單筆滿5,000元送500元抵用券，大家電單筆滿1萬送1,000元抵用券。另HAPPY GO Pay全館當日單筆刷5,000元送200元抵用券、當日單筆刷3萬元送1,000元。另柏橋中山店也針對會員再加碼，持遠百APP於女男童裝、家用部門，單筆消費滿15,000元加送300元抵用券。

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新莊宏匯廣場從4／18至4／28期間，首11日會員限定全館百貨服飾累計滿3,000元送300元抵用券，名品、大家電、健康器材、3C單筆滿1萬元送600元抵用券，宏匯聯名卡再加碼贈100元抵用券；4／29至5／15期間，會員全館百貨服飾累計滿3,000元送200元抵用券，名品、大家電、健康器材、3C單筆滿1萬元送500元抵用券。此外全館累計滿3,000元即可參加價值158,800元FUJI-雙AI摩術椅、伊萊克斯清潔家電、淨研美容水飛梭體驗抽獎。

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