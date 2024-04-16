千黛亞穿「羊絨之王」時髦網球裝走紅毯！Gentle Luxury新風格必須認識

記者鮑璿安 ／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）為宣傳新電影《挑戰者》（Challengers）頻頻露面，在電影中扮演網球選手Tashi一角的她，在宣傳活動中的穿搭風格更與電影主題相呼應，最近換上了「喀什米爾之王」義大利品牌Brunello Cucinelli還未發表的秋冬套裝，展現完美氣質引發熱議。

▲千黛亞穿著Brunello Cucinelli 靈感取自網球的2024年秋冬系列套裝亮相。（圖／品牌提供）





▲秋冬系列預先曝光。（圖／品牌提供）

千黛亞與《挑戰者》的卡司們一同出席蒙地卡羅勞力士大師賽（Rolex Monte-Carlo Masters）網球賽事，她穿著Brunello Cucinelli 靈感取自網球的2024年秋冬系列套裝亮相，以一件帶有釦領和品牌LOGO徽章的奶油白針織毛衣，搭配一條相同色系的開衩長裙與一雙尖頭高跟鞋，露出修長美腿，展現俐落且時髦的運動風格。

▲全新網球膠囊系列，涵蓋男女裝、生活單品。（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli 於 2024 年春夏之際發佈了全新網球膠囊系列，引領全新的「Gentle Luxury」風格，意為溫柔的奢華，系列涵蓋男女裝、生活單品，標誌性中性調色如白色、岩灰和海軍藍，與輕盈面料相輔相成。從傳統的棉紗到輕盈的針織物，延續到科技面料的全新詮釋，讓人感到身心愉悅。

▲千黛亞身著Calvin Klein的訂製禮服出席《挑戰者Challengers》在羅馬的首映活動 。（圖／品牌提供）

千黛亞身著Calvin Klein的訂製禮服出席電影在羅馬的首映活動，品牌為她打造出純白色系柔軟的單排扣夾克，在紅毯上非常少見，更以不加內襯的方式直接露出美胸，佩戴寶格麗項鍊增添分量感。下身搭配側開衩、斜縫線的長裙襬，率性中流露一絲性感氣息。