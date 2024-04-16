fb ig video ETtoday search mobile

千黛亞穿「羊絨之王」時髦網球裝走紅毯！Gentle Luxury新風格必須認識

>

記者鮑璿安 ／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）為宣傳新電影《挑戰者》（Challengers）頻頻露面，在電影中扮演網球選手Tashi一角的她，在宣傳活動中的穿搭風格更與電影主題相呼應，最近換上了「喀什米爾之王」義大利品牌Brunello Cucinelli還未發表的秋冬套裝，展現完美氣質引發熱議。

▲▼千黛亞（Zendaya） 。（圖／品牌提供）

▲千黛亞穿著Brunello Cucinelli 靈感取自網球的2024年秋冬系列套裝亮相。（圖／品牌提供）

▲▼千黛亞（Zendaya） 。（圖／品牌提供）

▲秋冬系列預先曝光。（圖／品牌提供）

千黛亞與《挑戰者》的卡司們一同出席蒙地卡羅勞力士大師賽（Rolex Monte-Carlo Masters）網球賽事，她穿著Brunello Cucinelli 靈感取自網球的2024年秋冬系列套裝亮相，以一件帶有釦領和品牌LOGO徽章的奶油白針織毛衣，搭配一條相同色系的開衩長裙與一雙尖頭高跟鞋，露出修長美腿，展現俐落且時髦的運動風格。

▲▼千黛亞（Zendaya） 。（圖／品牌提供）

▲▼千黛亞（Zendaya） 。（圖／品牌提供）

▲▼千黛亞（Zendaya） 。（圖／品牌提供）

▲全新網球膠囊系列，涵蓋男女裝、生活單品。（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli 於 2024 年春夏之際發佈了全新網球膠囊系列，引領全新的「Gentle Luxury」風格，意為溫柔的奢華，系列涵蓋男女裝、生活單品，標誌性中性調色如白色、岩灰和海軍藍，與輕盈面料相輔相成。從傳統的棉紗到輕盈的針織物，延續到科技面料的全新詮釋，讓人感到身心愉悅。

▲▼▲zendaya 。（圖／達志影像／美聯社） 。（圖／品牌提供）

▲千黛亞身著Calvin Klein的訂製禮服出席《挑戰者Challengers》在羅馬的首映活動 。（圖／品牌提供）

千黛亞身著Calvin Klein的訂製禮服出席電影在羅馬的首映活動，品牌為她打造出純白色系柔軟的單排扣夾克，在紅毯上非常少見，更以不加內襯的方式直接露出美胸，佩戴寶格麗項鍊增添分量感。下身搭配側開衩、斜縫線的長裙襬，率性中流露一絲性感氣息。

關鍵字：

好萊塢, 千黛亞, BrunelloCucinelli, 網球, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

對抗血管硬化有解！營養師曝天然食物「精胺酸含量圖鑑」　 孫芸芸辣曬BV新編織包狀態超凍齡！楊謹華、侯佩岑拎同款時髦帶貨 你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境 養成5個生活習慣　馬上提升個人質感 鄭秀文戴5400萬元珠寶＋透視衣秀曲線　吐金句：衣服穿上身，自在就自信 安格斯12星座一周運勢4／15-4／19　巨蟹水逆低落中、雙魚要脫單了 伊能靜巴黎旅遊有感　願孩子能活出自己的人生，也活出美麗光彩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面