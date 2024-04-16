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孫仙抵台倒數！孫藝真確定下午3點半公開露面　下榻飯店不公開

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▲▼孫藝真今抵台出席代言活動。（圖／翻攝自IG/yejinhand）

▲孫藝真今日抵台出席保養代言活動。（圖／翻攝自IG/yejinhand，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

孫仙抵台倒數計時，南韓演員孫藝真今（4／16）下午3點半將出席膠原飲品代言活動，這也是她出道25年以來第一次造訪台灣，早在4月初孫藝真就親自預告即將訪台，粉絲們都期待可以一睹女神風采，據了解她確定搭乘今日班機抵達，班機資訊不公開，將會走貴賓通道。

▲▼孫藝真今抵台出席代言活動。（圖／翻攝自IG/yejinhand）

42歲的孫藝真保養有方，除了擁有精緻臉蛋，勻稱的身材更是讓人欣羨，即便生子後也不減美麗，可說是狀態100分。孫仙首度來台為了就是代言活動，經確認她今日班機抵台，下午3點半將於南港出席代言活動，明日離開，班機資訊不公開、下榻飯店不公開，確定會走貴賓通道，粉絲們想要一睹風采，可能真的要看運氣。

另外代言活動採訪也將不開放媒體自由發問，品牌會先蒐集題目翻譯後交給韓方過目，統一由主持人代為問答，現場將由麥克風收音，今日媒體採訪的大陣仗可想而知。

▲▼孫藝真今抵台出席代言活動。（圖／翻攝自IG/yejinhand）

其實孫藝真能維持如此完美狀態，大多歸功於她乾淨的飲食與運動習慣，IG上總不吝分享自己的飲食，像是蔬果沙拉、土司配半熟蛋，搭配膠原飲品，補足一天所需，運動方面除了禪柔以外，近期更迷上高爾夫球，很常看見她穿著短裙出沒在球場的身影，想要維持女神姿態，私下想必費了不少功夫。

關鍵字：

孫藝真, 台灣, 代言活動, 女神, 保養秘訣, 孫藝珍

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