許光漢、朴敏英都愛FENDI訂製包！超過200種組合混搭專屬Peekaboo

記者鮑璿安／綜合報導

作為FENDI的標誌性包款Peekaboo，持續為經典不敗廓形注入更多迷人創新工藝，帶來全新 Make Up Your Peekaboo 服務項目，擁有超過200 種組合的個性化搭配，魅力更橫掃演藝圈，女星朴敏英、FENDI 品牌形象大使許光漢、韓品牌形象大使宋雨琦等人都搶先演繹。





▲（依序）朴敏英、FENDI 品牌形象大使許光漢、韓品牌形象大使宋雨琦都搶先演繹Peekaboo系列。（圖／品牌提供）

女星朴敏英拎上拉菲草編織款式的 Peekaboo系列，搭配上春夏新裝洋溢仙氣，而許光漢作為品牌代表，換上質感簡約縫線西裝精彩詮釋了Logo款式斜背包；宋雨琦則演繹素面皮革Peekaboo，別緻獨特的手柄和鏈帶脫穎而出，注入煥然一新的活力。

▲全新 Make Up Your Peekaboo 服務項目開跑。（圖／品牌提供）

全新 Make Up Your Peekaboo 服務項目，可從新款 Peekaboo 手提包，或是極具品牌代表性的 FENDI Selleria 1925 系列之中選擇，擁有柔軟又手感絕佳的 Cuoio Romano 天然粒面皮革，加上招牌手工縫製粗大馬鞍縫線和純銀飾牌；到這一季的手工 Raffia Interlace 編織工藝，在 2024 春夏系列中用拉菲草紗線重新詮釋獨特的皮革交錯編織工藝。

超過 200 種組合自由搭配，包括各種吊飾、Strap You 肩帶及手柄，以多元風格和材質搭配 Peekaboo 系列的風格和配色，隨心打造專屬款式。更可配上靈動的掛飾Fortune Teller，為日常造型注入童趣魅力。





▲Prada Galleria 皮革包款飾以花卉細節 。（圖／品牌提供）

此外，2024 年Prada Galleria 包款於外觀與結構、內部與外部都進行了重新構想，以Galleria 軟皮革為這款經典包款帶來全新的輕盈感，柔軟的小牛皮外觀與納帕皮革襯裡是品牌的優雅精髓，也擁有完美延展性；所有金屬配件均採用鍍金工藝，顏色有從純粹的黑色到溫暖的中性色調可供選擇。

Prada也發揮出神乎其技的皮革技法，在本季為包款疊加上可愛的立體花卉，採用手工製作方式呈現細密捲曲的玫瑰花蕾、飽滿綻放的海葵，一朵朵恣意生長，也進一步呼應成衣系列中的葉狀裝飾，靈動顯現女性柔軟而堅毅的印象。