李國毅成二寶爸「驚喜多」行李箱重收納！禾浩辰自曝隨身帶花生球

▲李國毅、王子（邱勝翊）、禾浩辰3位戲劇男神展現不同風格的旅行時尚。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

傳承百年的瑞士品牌Victorinox，將頂尖品質與絕佳精湛設計完美融合，推出全新升級的「Airox Advanced」行李箱系列，新品發表會現場更請來戲劇男神李國毅、王子（邱勝翊）、禾浩辰一同現身站台，3人除了演繹不同風格的旅人時尚，也分享自己「挑箱」的堅持。而最近才剛升格為二寶爸的李國毅，笑說因為帶小孩出門，現在自己常會碰到不同的「驚喜狀況」，所以非常在意收納功能，收納空間夠才能讓他安心。

3位男神對於旅行箱各有所好，也分別演繹不同的行旅時尚。像是形象陽光、熱愛運動的禾浩辰，以一身卡其休閒裝扮搭配本次主打的Storm風暴灰中型行李箱登場。他笑說自己平時很低調，覺得這次的特殊霧面配色和拖行時很安靜的「靜音輪」很適合自己，「很符合我平常外出的穿搭風格，低調沉穩又不失細節！」加上他很喜歡說走就走的旅行，所以旅行箱包的穩定性、耐用性也是他很重視的一環。他還自曝出門會隨身攜帶「花生球」（筋膜按摩球），常會使用花生球幫助放鬆全身肌肉，更笑說「我的肌肉太多了，要好好放鬆一下」。

王子則是以白T搭配縫線設計感西裝外套，以休閒又帥氣的造型搭配曜石黑登機型行李箱，他分享以前有用過比較重的行李箱，旅行時使用起來很不方便，所以挑選行李箱最注重的就是好推和輕量化設計。他也大讚這次全新系列箱包外型好看又有實用性，尤其喜歡客製化刀殼設計，「可以選擇自己喜歡的顏色，一眼就可以認出哪個是自己的行李」。

被問到之後的旅行計劃，他透露其實今年有個小心願，「希望可以去LA（洛杉磯）看NBA球賽，季後賽現在正在如火如荼地準備開始」，他也不忘要帶上最新行李箱新歡「希望可以帶著這個帥氣的行李箱，達成我的願望」。

而最近因《商魂》熱播，人氣再攀新高的李國毅，以藍色格紋襯衫和灰色系機能外套、長褲搭配岩白色大型行李箱帥氣現身。兩周前才剛升格為二寶爸的他提到這次的全新系列，表示自己看了很興奮，「因為我本身是一個『裝備控』，會因為有好的裝備而想要去某個地方旅行」，而且他本來就很注重收納機能，這次的行李箱在需要時還能再擴充20%容量，讓他非常滿意，「尤其現在身為一個父親，常常帶著小朋友，難免會有很多不一樣的驚喜狀況出現，這樣的行李箱讓我很安心，可以應付任何狀況」。

被問到成為二寶爸是否有不適應的地方，他笑說有了第一胎的經驗後，彷彿一切都準備好了，「這次第二胎更多的是期待和興奮，因為我已經準備好了，所以到目前為止一切都很順利。」他也很感謝大家的祝福，最近每天的生活就是一邊忙著照顧小孩，一邊為6月即將開拍的新戲做準備。

百年瑞士品牌Victorinox，以原創瑞士軍刀享譽全球，其後更打造出品味與功能兼具的旅行設備商品線，也備受許多時尚名人喜愛。全新「Airox Advanced」行李箱系列從外形設計到耐用度、機能全面升級，以抗刮耐用的霧面啞光箱殼推出曜石黑、風暴灰與岩白色三款新配色。拉桿採VST雙桿穩定系統，移動穩定性及舒適度都提升，其獨特設計更貼合箱殼外部，能保留出較完整的收納空間；箱內隔層選用SILVADUR抗菌輕巧襯裡，搭配X形彈性伸縮帶及隱藏式收納小袋，提供多元收納需求，加上全新升級的可擴充收納系統，可額外擴展4cm收納深度，提供高達20%的額外儲存空間，更增添收納靈活性與更多適用場合。

「Airox Advanced系列」更首次引入可自訂刻字的客製化刀殼設計，可自由挑選刀殼顏色並刻上姓名或其他標記，不僅能增添個人風格，也能幫助降低在繁忙機場中拿錯行李的機率。

另外，義大利精品品牌Gucci近日也為「Valigeria旅行世界系列」推出全新大膽吸睛的亮色單品，不僅推出各色印有GG壓紋的亮橘色、亮粉色及亮藍色螢光橡膠皮革旅行手提袋，更有多款令人愛不釋手螢光色飾帶的旅行手提袋、登機行李箱、中小型後背包及輕便的肩揹袋等，每款單品都適配多種生活型態風格，鮮豔搶眼的亮色更能為穿搭造型增添亮點及風格。

其中旅行必備的大容量托特包及旅行手提袋各自有兩種尺寸可供客製化，選擇自己喜愛的螢光飾帶配色並印上姓名縮寫，打造專屬個人風格的摩登旅行配件。許多時尚名人都已搶先拎上，像是南韓女星IU和NewJeans成員Hanni都選擇SAVOY新款螢光中型手提旅行袋完成機場時尚，而拉丁天后珍妮佛羅培茲Jennifer Lopez也以休閒個性風的私服搭配同款旅行袋，簡單搭配就很有風格。