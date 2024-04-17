星巴克出現少見「周末買一送一」　4／19起一連三天揪友喝起來！

▲星巴克本周末買一送一。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

總是在周一才推出買一送一的星巴克，在本周末因集團開幕同慶，推出少見的「周末好友分享」優惠，從本周五一直到本周日通通都有，終於可以在周末約好友或是家人一起慢慢喝杯咖啡享優惠；近期85度C迎接盛夏，推出每年夏天都受到歡迎的季節飲品「一顆檸檬系列」，也在上市期間推出第二杯半價優惠。

星巴克從4／19至4／21期間，推出「集團開幕同慶 好友分享日」優惠，對於總是以上班日寄出優惠的星巴克來說，是少見的周末優惠，消費者在優惠期間上午11點到晚上8點時段到店，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

而優惠品項仍不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。門市提供也有限制，不提供優惠門市請看文後列表。

▲85度C一顆檸檬系列回歸，此為資料照，現行法規已禁止使用一次性塑膠杯款。（圖／資料照）

85度C夏日的招牌季節飲品「一顆檸檬系列」，也在近日回歸門市，該系列的特色就是每杯裡放入整顆檸檬，主打滿滿的維生素C、以及酸甜的清爽感，許多民眾在喝完茶飲後，在裡面注入白開水，也能接續喝到檸檬淡淡的酸甜味，很受歡迎，單杯售價70元，在回歸上市期間，85度C也祭出「第二杯半價」優惠，等同買兩杯可以現省35元。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。